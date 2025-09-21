पीएम की दिवगंत मां पर अपमानजनक टिप्पणी करने पर गिरिराज सिंह ने तेजस्वी यादव पर बोला हमला

पटना। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने रविवार को बिहार में एक रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की दिवंगत मां के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (Rashtriya Janata Dal) की आलोचना की। उन्होंने राजद पर बिहार के गौरव का अपमान करने का आरोप लगाया और चेतावनी दी कि यह घटना 2005 में लालू यादव (Lalu Yadav) के शासन की तरह दिखती है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के मंच से ऐसी बात होना मुझे अजीब नहीं लगा, क्योंकि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में कोई अंतर नहीं है।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने कहा कि प्रधानमंत्री की मां के लिए अभद्र भाषा (foul language) का प्रयोग कर, बिहार के गौरव का अपमान कर और 2005 की लालू यादव (Lalu Yadav) की सरकार को यह दिखा कर बहुत बड़ी गलती की है। अगर गलती से इस बार उनकी सरकार सत्ता में आ गई, तो यही होगा। तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) और राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को इसके लिए माफी मांगनी चाहिए, अन्यथा बिहार की जनता उन्हें इसके लिए निश्चित रूप से दंडित करेगी। इससे पहले नित्यानंद राय ने एक्स पर एक कथित वीडियो साझा किया, जिसमें बिहार में राजद की जनसभा के दौरान तेजस्वी यादव की उपस्थिति में एक अज्ञात व्यक्ति को पीएम मोदी के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए सुना जा सकता है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री ने तेजस्वी को पौराणिक पात्रों (mythological characters) कंस और कालिया नाग के रूप में संदर्भित किया और कहा कि जनता उन्हें आगामी विधानसभा चुनावों में करारा जवाब देगी। तेजस्वी यादव के गुंडों ने पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी पूज्य माता को उनके सामने गाली देकर घोर पाप किया है। राय ने कहा कि बिहार की जनता जल्द ही आपको अपने वोटों से धूल चटा देगी। आप कालिया नाग की तरह ज़हर उगल रहे हैं।