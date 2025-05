Glenn Maxwell अब पंजाब किंग्स के लिए नहीं खेलेंगे बाकी बचे हुए मैच, IPL 2025 से हुए बाहर

Glenn Maxwell Ruled out of the IPL 2025: चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ बुधवार को धमाकेदार जीत हासिल करने के बाद पंजाब किंग्स के फैंस के लिए एक बुरी खबर है। टीम का हिस्सा रहे ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल मौजूद सीजन के बाकी मैच नहीं खेल पाएंगे। फिलहाल, वह टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं।