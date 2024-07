Global IndiaAI Summit 2024 : अश्विनी वैष्णव बोले – AI के खतरों और जोखिम को लेकर दुनिया में बढ़ रही है जागरूकता

नई दिल्ली में ग्लोबल इंडियाएआई समिट के दो दिवसीय इवेंट की मेजबानी इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय (Ministry of Electronics & IT) के तरफ से की जा रही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव (Union IT minister Ashwini Vaishnaw) ने किया।