Gold Price Today : सप्ताह के पहले दिन सोना में गिरावट, चांदी भी लुढ़की

 सप्ताह के पहले दिन सोमवार की सुबह देश में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में 24 Carat Gold का भाव 130290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Gold Price Today :  सप्ताह के पहले दिन सोमवार की सुबह देश में सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है। राजधानी दिल्ली में 24 Carat Gold का भाव 130290 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। मुंबई में कीमत 130140 रुपये प्रति 10 ग्राम है। एक सप्ताह में 24 कैरेट गोल्ड 330 रुपये और 22 Carat Gold 300 रुपये मजबूत हुआ है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव 4,223.76 डॉलर प्रति औंस पर है। आइए जानते हैं देश के कुछ बड़े शहरों में Gold Rate क्या है।

चांदी की कीमत
सोने की तरह चांदी में भी 8 दिसंबर को गिरावट है। भाव 189900 रुपये per kilogram पर आ गया है। एक सप्ताह में चांदी 5000 रुपये चढ़ी है। विदेशी बाजारों में चांदी का हाजिर भाव 58.17 डॉलर per ounce है।

सोने का भाव मुंबई, चेन्नई और कोलकाता
वर्तमान में मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में 22 कैरेट सोने की कीमत 119290 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 24 कैरेट सोने की कीमत 130140 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

पुणे और बेंगलुरु में कीमत
इन दोनों शहरों में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 130140 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट गोल्ड की कीमत 119290 रुपये प्रति 10 ग्राम है।

