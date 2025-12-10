Gold Silver Rate : चांदी की दाम में उछाल , सोना भी हुआ तेज, जानें अपने शहर का ताजा रेट

Gold Silver Rate : साल के अंत में कीमती धातुओं की कीमतें उतार चढ़ाव की चाल चल रही है। घरेलू कमोडिटी मार्केट में बुधवार को सोने और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई।

डिलीवरी वाली चांदी

जहां आज के कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सुबह फरवरी की डिलीवरी वाला सोना 0.20% चढ़कर 1,30,369 रुपये प्रति 10 ग्राम पर खुला, वहीं मार्च की डिलीवरी वाली चांदी 1.14% की तेजी के साथ 1,90,210 रुपये प्रति किलोग्राम पर खुली।

ट्रेंड

हालांकि, दोपहर 1:24 बजे सोना 93 रुपये या 0.7 प्रतिशत बढ़कर 130200 के लेवल पर कामकाज कर रहा था। वहीं, चांदी 3226 रुपये या 1.72 की बढ़त के साथ 191290 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी।

कीमतों में दिखा उछाल

इस तेजी की सबसे बड़ी वजह आज रात को अमेरिकी फेडरल रिजर्व (US Federal Reserve) का ब्याज दर (Interest Rate) पर आने वाला फैसला है। अमेरिका में जॉब मार्केट (Job Market in America) ठंडा पड़ रहा है और महंगाई अब भी फेड के 2% के टार्गेट से ऊपर बनी हुई है। ऐसे में बाजार को उम्मीद है कि फेड इस बार भी ब्याज दरों (Interest Rate) में कटौती (interest rate cut) कर सकता है या कम से कम नरम रुख दिखाएगा। ब्याज दरें घटने की उम्मीद में दुनिया भर में सोना-चांदी की खरीदारी की जा रही है। यही वजह है कि भारतीय बाजार (Indian market) में भी आज सुबह से चमक दिख रही है।

रेट

गुडरिटर्न्स के मुताबिक, चेन्नई में 24 कैरेट का रेट 1,31,240 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रहा है, जबकि 22 कैरेट 1,20,300 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बेचा जा रहा है। वहीं, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, केरल और पुणे में 24 कैरेट सोना की कीमत 1,30,310 रुपये प्रति 10 ग्राम चल रही है, जबकि 22 कैरेट की कीमत 1,19,450 रुपये प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई।