Gold Silver Rate : सोने के दाम में मामूली तेजी , चांदी हुई सस्ती , जानें प्रमुख शहरों का भाव

Gold Silver Rate : कारोबारी सप्ताह के आखिरी दिन यानी शुक्रवार को सोने की कीमतों में मामूली बढ़ोतरी (edged up) दर्ज की गई है। जबकि चांदी में प्रॉफिट बुकिंग (Profit Booking) के चलते थोड़ी नरमी आई है। आज सुबह मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर फरवरी की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी (Contract Expiry) वाला सोना 0.10 प्रतिशत तेजी के साथ 1,32,599 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर पहुंच गया, जबकि मार्च की कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरी(Contract Expiry) वाली चांदी 0.50% ढ़ीली होकर 1,97,951 रुपये प्रति किलो पर ट्रेड कर रही थी।

इससे एक दिन पहले यानी गुरुवार को चांदी ने इतिहास में पहली बार 1 लाख 98 हजार रुपये के भाव पर पार कर नया रिकॉर्ड बनया। यह MCX पर 1,98,814 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई, जबकि क्लोजिंग 5.33% की शानदार छलांग (Great jump) लगाते हुए 1,98,799 रुपये पर हुई। सोना ने भी 2 % का उछाल दर्ज करते हुए 1,32,469 रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत पर बंद हुआ।

देश के प्रमुख शहरों में भाव

देश के प्रमुख शहरों में सोने की कीमतों में मामूली उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को चेन्नई में 24 कैरेट सोना 1,33,640 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट 1,22,500 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर बेचा जा रहा है। वहीं, मुंबई, कोलकाता, बैंगलोर, हैदराबाद,केरल और पुणे में 24 कैरेट सोना 1,32,660 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 22 कैरेट सोना 1,21,600 रुपये प्रति 10 ग्राम के भाव पर मिल रहा है।