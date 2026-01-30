Gonda News : गणतंत्र दिवस समारोह में हिंदू छात्राओं ने बुर्का पहनकर किया डांस, DIOS ने बैठाई जांच

  1. हिन्दी समाचार
यूपी के गोंडा जिले (Gonda District) में मनकापुर स्थित एक इंटर कॉलेज में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह (Republic Day Celebrations) में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कथित तौर पर वीडियो में दिख रही छात्राएं हिंदू हैं।

मनकापुर। यूपी के गोंडा जिले (Gonda District) में मनकापुर स्थित एक इंटर कॉलेज में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह (Republic Day Celebrations) में सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बुर्का पहनकर डांस करने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। कथित तौर पर वीडियो में दिख रही छात्राएं हिंदू हैं। वह बुर्का पहनकर प्रस्तुति दे रही हैं। इसे लेकर स्थानीय स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई गई है।

वीडियो सामने आने के बाद विभिन्न संगठनों और लोगों ने मामले में कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि विद्यालय परिसर में आयोजित कार्यक्रम में इस तरह की प्रस्तुति से भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं विवाद बढ़ता देख कॉलेज प्रबंधन की ओर से स्थिति स्पष्ट करने का प्रयास किया गया।

बताया जा रहा है कि विद्यालय के प्रधानाचार्य मैनेजर राजू श्रीवास्तव ने पूरे प्रकरण को लेकर लिखित रूप से माफी मांगी है। वहीं, प्राप्त शिकायत के आधार पर जिला विद्यालय निरीक्षक (DIOS) ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

मामले के तूल पकड़ने पर स्कूल के मैनेजर राजू श्रीवास्तव ने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी है। उन्होंने स्पष्टीकरण देते हुए बताया कि यह ‘भूतों की टोली’ नामक एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का हिस्सा था। उन्होंने आश्वासन दिया कि भविष्य में विद्यालय में इस तरह का कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा।

