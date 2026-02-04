  1. हिन्दी समाचार
  2. उत्तर प्रदेश
  3. अब छुट्टी के दिन शिक्षकों को नहीं बुला सकते हैं स्कूल, योगी सरकार जल्द जारी करेगी आदेश

अब छुट्टी के दिन शिक्षकों को नहीं बुला सकते हैं स्कूल, योगी सरकार जल्द जारी करेगी आदेश

उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों को उनकी छुट्टी के दिन ड्यूटी पर नहीं बुला सकते। माध्यमिक शिक्षा निदेशक (Director of Secondary Education) की ओर से इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया जा चुका है, लेकिन इस आदेश का अमल नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अब शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।

By संतोष सिंह 
Updated Date

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब शिक्षकों को उनकी छुट्टी के दिन ड्यूटी पर नहीं बुला सकते। माध्यमिक शिक्षा निदेशक (Director of Secondary Education) की ओर से इस पर रोक लगाने का आदेश जारी किया गया जा चुका है, लेकिन इस आदेश का अमल नहीं हो पा रहा है। लिहाजा अब शासन स्तर से इस संबंध में आदेश जारी किया जाएगा।

पढ़ें :- योगी सरकार ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति के तहत लिया बड़ा फैसला, 68 हजार से ज्यादा राज्यकर्मियों का रोका वेतन

दरअसल, पिछले दिनों छुट्टियों में शिक्षकों को काम के लिए डीआईओएस (DIOS) के तरफ से बुलाया गया था। कई जगहों पर स्कूल का समय निकल जाने के बाद टीचर्स को बुलाया गया था, जिसे लेकर शिक्षक संगठनों ने शासन में उच्च अधिकारियों से शिकायत की। निदेशालय में भी इस संबंध में सूचना दी गई है।

अब इस पर माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (Directorate of Secondary Education) ने संबंधित डीआईओएस (DIOS) को पत्र भेजकर नाराजगी जताई है। जल्द ही शासन की ओर से इसे लेकर कड़े निर्देश भी जारी किए जाएंगे। इसमें ये व्यवस्था दी जा रही है कि छुट्टी के दिन किसी भी शिक्षक को ड्यूटी पर बुलाने से पहले संयुक्त शिक्षा निदेशक (Joint Director of Education) से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Agniveer Recruitment 2026 : यूपी के 13 जिलों में 13000 से ज्यादा अभ्यर्थी होंगे शामिल, 6 से 20 फरवरी तक भर्ती रैली का होगा आयोजन

Agniveer Recruitment 2026 : यूपी के 13 जिलों में 13000 से ज्यादा...

कोरियन कल्चर गेम से प्रभावित तीन सगी बहनों ने कि आत्महत्या, सुसाइड नोट में लिखा आई एम रियली सॉरी पापा

कोरियन कल्चर गेम से प्रभावित तीन सगी बहनों ने कि आत्महत्या, सुसाइड...

अब छुट्टी के दिन शिक्षकों को नहीं बुला सकते हैं स्कूल, योगी सरकार जल्द जारी करेगी आदेश

अब छुट्टी के दिन शिक्षकों को नहीं बुला सकते हैं स्कूल, योगी...

लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘एकमुश्त समाधान योजना लागू करें...सीएम योगी ने दिए निर्देश

लंबित आवासीय एवं व्यावसायिक आवंटनों के त्वरित निस्तारण के लिए ‘एकमुश्त समाधान...

Video Viral : स्वामी राम विशाल दास महाराज ने इकरा हसन पर की अभद्र टिप्पणी, बोले-तीन तलाक-हलाला से बचना है तो…

Video Viral : स्वामी राम विशाल दास महाराज ने इकरा हसन पर...

भाजपा इसमें कमीशनख़ोरी के अवसर न तलाशे ये समझौता नहीं, समर्पण है...ट्रेड डील पर बोले अखिलेश यादव

भाजपा इसमें कमीशनख़ोरी के अवसर न तलाशे ये समझौता नहीं, समर्पण है...ट्रेड...