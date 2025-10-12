टूट सकता है महागठबंधन, राजद नेता ने दिया विवादित बयान, कहा- कांग्रेस को हारने के लिए दें सीटे

  1. हिन्दी समाचार
By Satish Singh 
Updated Date

पटना। बिहार विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर एनडीए और महागठबंधन दोनों में घमाशान मचा हुआ है। न एनडीए अपने घटक दलों के साथ सीट बटवारा कर पा रही है और ना ही महागठबंधन में सीट बटवारा हो पा रहा है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता का सीट बटवारे को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होने कहा कि क्या हम हारने के लिए बिहार में कांग्रेस को 76 सीटे दें।

बिहार के सिंहेश्वर विधानसभा से राष्ट्रीय जनता दल के विधायक चंद्रहास चौपाल (Rashtriya Janata Dal MLA Chandrahas Chaupal) ने महागठबंधन को लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि क्या हम हारने के बिहार में कांग्रेस को 76 सीटे दें। वहीं उन्होने यह भी कहा कि महागठबंधन में सब ठीक है, लेकिन एनडीए खेमे में भगदड़ मची हुई है। राजद विधायक ने कहा कि एनडीए के जिला सम्मेलनों में कुर्सियां तोड़ी गईं है और कई जगह मंच तोड़े गए। इससे साफ है कि एनडीए में मामला गड़बड़ चल रहा है।

एनडीए में कभी चिराग नाराज होते है तो कभी दूसरे दल के नेता

राजद विधायक चंद्रहास चौपाल ने कहा कि एनडीए में कभी चिराग पासवान (Chirag Paswan) नाराज होते हैं, तो कभी दूसरे दल के नेता। इसके विपरित हमारे यहां सबकुछ ठीक है। महागठबंधन में एक-एक सीट पर चर्चा हो रही है और सर्वे में जिसका नाम भी आएगा, उसे टिकट दिया जाएगा। राजद विधाकयक ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी (Union Minister Jitan Ram Manjhi) पर निशाना साधते हुए कहा कि वह कभी नाराज हो जाते हैं तो कभी खुद को पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) का चेला बताते हैं। मांझी कहते हैं कि अगर सम्मानजनक सीटें नहीं मिलीं तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इससे एनडीए की अंदरूनी स्थिति स्पष्ट हो जाती है।

