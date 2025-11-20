Video : प्रसव पीड़ा में तड़पती बहू को धमकी देती सास का वीडियो वायरल, रोना बंद करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी....

प्रयागराज। यूपी (UP) के प्रयागराज जिले में एक अस्पताल से एक बहुत ही चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल है। इस वीडियो में एक बुजुर्ग महिला, जो कि लेबर पेन (Labor Pains) में तड़प रही बहू की सास है। अपनी बहू पर जोर-जोर से चिल्लाती हुई दिख रही है। वह बहू के दर्द का मजाक उड़ाती है और उसे बार-बार डांटती है। दरअसल, सास अपनी बहू से जिद करती है कि वह नॉर्मल डिलीवरी (Normal Delivery) ही करवाए, जबकि डॉक्टरों और परिवार के अन्य लोगों ने बच्चे और मां की सुरक्षा के लिए सी-सेक्शन (C-Section) की सलाह दी थी। लेकिन सास अपनी बात पर अड़ी रही और बहू को मजबूर करने की कोशिश करती रही।

वीडियो में बुजुर्ग सास अपनी बहू पर गुस्से से चिल्लाते हुए कहती है, ‘चुप हो जा, रोना बंद करो, वरना मुंह तोड़ दूंगी!’ वह आगे कहती है कि अगर ऐसे ही रोती रहेगी, तो मां कैसे बनेगी? इस दौरान प्रेग्नेंट बहू प्रसव की भयानक पीड़ा में कराह रही है, पसीना छूट रहा है और वह दर्द से तड़प रही है। लेकिन सास का दिल नहीं पसीजता। वह बहू पर ताने मारती रहती है और उसे कमजोर कहती है।

पति का हाथ पकड़ें रही बहू

एक जगह तो बहू दर्द से परेशान होकर अपने पति का हाथ पकड़ने की कोशिश करती है, ताकि थोड़ा सहारा मिले। लेकिन सास तुरंत टोकती है और पति से कहती है, ‘हाथ छोड़ो! उसे खुद सहन करना सीखना चाहिए। यह देखकर लगता है कि बहू पूरी तरह अकेली और असहाय महसूस कर रही है। वह दर्द में भी कभी-कभी मुस्कुराने की कोशिश करती है, शायद डर के मारे या परिवार को खुश रखने के लिए।

डॉक्टर ने वीडियो शेयर कर जताई चिंता

इस वीडियो को स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. नाज़ फातिमा (Gynecologist Dr. Naz Fatima) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। डॉक्टर ने अपनी पोस्ट में गहरी चिंता जताई और लिखा कि डिलीवरी का समय किसी भी महिला के लिए बहुत नाजुक और दर्दभरा होता है। ऐसे में परिवार के लोग, खासकर करीबी लोग, महिला के प्रति बहुत संवेदनशील और दयालु होने चाहिए। उन्हें प्यार से बात करनी चाहिए, सहारा देना चाहिए, न कि डांटना या मजाक उड़ाना। डॉक्टर ने कहा कि इस समय सिर्फ प्यार भरी बातें और हौसला ही काम आता है। दबाव या अपमान से मां और बच्चे दोनों को खतरा हो सकता है।

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा और प्रतिक्रियाएं

वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, लोगों में गुस्से की लहर दौड़ गई। हजारों लोग इस पर कमेंट करने लगे और सास के व्यवहार की निंदा की। एक यूजर ने लिखा, ‘सबको सास में समस्या दिख रही है, लेकिन असली समस्या तो पति में है। वह अपनी पत्नी के दर्द में भी चुपचाप खड़ा रहा और उसकी तरफ से एक शब्द नहीं बोला पति को अपनी पत्नी का साथ देना चाहिए था। एक अन्य यूजर ने दुख जताते हुए कहा कि यह वीडियो देखकर ही दिल दहल गया। एक और व्यक्ति ने बहू की मजबूरी पर टिप्पणी की, ‘वह इतने दर्द में भी मुस्कुरा रही है, कितनी मजबूर होगी! शायद सास को कभी जीवन में प्यार नहीं मिला, इसलिए अब वह बहू से जेलेसी कर रही हैं और अपना गुस्सा निकाल रही हैं। कई लोगोंने यह भी कहा कि ऐसे परिवारों में महिलाओं को मानसिक रूप से मजबूत बनाने की जरूरत है, ताकि वे अपनी बात कह सकें।