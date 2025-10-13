हमास ने शुरू की बंधकों की रिहाई , रेडक्रॉस को सौंपे गए 7 इजरायली होस्टेज

Gaza ceasefire : इजरायल और हमास के बीच बंधकों की रिहाई शुरू हो गई है। इजरायल के लोगों को इस वक्त का बेसब्री से इंतजार था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की योजना के तहत बंधकों और कैदियों की रिहाई का सिलसिला शुरू हो गया है। हमास ने इजरायली बंधकों के पहले बैच को इजरायली अधिकारियों को सौंप दिया है। खबरों के अनुसार,हमास ने फर्स्ट फेज में 7 बंधकों को रेडक्रॉस पर इजरायली अधिकारी को सौंप दिया है। बता दें, सोमवार को कुल 20 बंधकों को हमास इजरायल को सौंपेगा। वहीं दूसरी ओर इजरायल फिलिस्तीन के करीब दो हजार सैनिकों को रिहा करेगा।

हमास ने 7 बंधकों की रिहाई के बाद एक बयान जारी कर कहा है कि वह इजरायल के साथ युद्धविराम और ‘बंधक के लिए कैदी’ समझौते के लिए प्रतिबद्ध है। इजरायली बंधकों की वापसी के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई है। रिहा किए गए सभी बंधक पुरुष हैं। रेड क्रॉस के वाहन और स्वयंसेवक बंधकों को इजराइल और रिहा किए गए फ़िलिस्तीनियों को गाज़ा पहुँचाएँगे।