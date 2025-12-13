Harley Davidson X440T : हार्ले डेविडसन X440T लॉन्च , जानें लुक और अपग्रेड  फीचर्स

Harley Davidson X440T : जानी मानी कंपनी हार्ले डेविडसन ने भारतीय मिड-साइज़ मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए नई हार्ले डेविडसन X440T लॉन्च की है। इसके पहले कंपनी X440 लॉन्च कर चुकी है, लेकिन अब X440T के जरिए उसने अगला कदम उठाया है। कंपनी का दावा है कि इसमें 70 से अधिक बड़े बदलाव किए गए हैं, जो इसके डिजाइन, फीचर्स और राइडिंग एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाते हैं।

आकर्षक ग्राफिक्स

X440T में कंपनी ने नए Fuel tank graphics दिए हैं, जो इसे पहले के मुकाबले ज्यादा मॉडर्न और आकर्षक लुक देते हैं। X440 की तुलना में इसकी Finish and styling अधिक प्रीमियम दिखाई देती है।

नई हार्ले डेविडसन X440T में रिडिजाइन्ड रियर सबफ्रेम के साथ ही बिल्कुल नया टेल सेक्शन दिखता है। कंपनी का कहना है कि इसमें XR 750 और XR 1200 जैसी बाइक से इंस्पिरेशन ली गई है। कंपनी ने इसके टेल सेक्शन को कॉम्पैक्ट बनाने के साथ ही दिखने में बेहतर बना दिया है और साइड से देखने पर यह आकर्षक लगती है।

राइड मोड

नए मॉडल में कंपनी ने राइड-बाय-वायर टेक्नॉलजी दी है, जिससे थ्रॉटल कंट्रोल ज्यादा सटीक हो जाता है। इसके साथ दो राइड मोड शामिल।

टीएफटी डिस्प्ले

आपको बता दें कि हार्ले डेविडसन ने नई X440T में राइडर्स की जरूरत और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक से बढ़कर एक खूबियां दी हैं। इस रेट्रो लुक वाली रोडस्टर क्रूजर बाइक में पैनिक ब्रेक अलर्ट, रियर स्विचेबल एबीएस, ट्रैक्शन कंट्रोल, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, एलईडी लाइट्स और 3.5 इंच के टीएफटी डिस्प्ले समेत और भी खूबियां हैं।

आकर्षक कलर ऑप्शंस और प्राइस

हार्ले डेविडसन की नई एक्स440टी मोटरसाइकल की एक्स शोरूम प्राइस 2,79,500 रुपये है। आप इसे पर्ल रेड, पर्ल वाइट, विविड ब्लैक और पर्ल ब्लू जैसे 4 आकर्षक कलर ऑप्शंस में खरीद सकते हैं। इस बाइक की बुकिंग शुरू है और जनवरी 2026 से इसकी डिलीवरी शुरू होगी।