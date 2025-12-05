Harley-Davidson X440T : हार्ले-डेविडसन X440T इस दिन होगी लांच, जानें खासियत और कीमत

Harley-Davidson X440T: हार्ले डेविडसन भारतीय बाजार में अपनी नवीनतम पेशकश, X440T, 6 दिसंबर को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस नए वेरिएंट में रेगुलर मॉडल की तुलना में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं। जबकि X440 के ज्यादातर मैकेनिकल कंपोनेंट्स इसमें बरकरार हैं। हाल ही में इसका टीजर जारी किया गया है।

पावर

हार्ले डेविडसन X440T में वही 440cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है, जो 6,000rpm पर 27.4PS की अधिकतम पावर और 4,000rpm पर 38Nm का टॉर्क जनरेट करता है।

डिज़ाइन

नए वेरिएंट का रियर-थ्री-क्वार्टर स्टैंडर्ड X440 से अलग दिखता है। इसमें एग्जॉस्ट एंड-कैन पर नया हीट शील्ड और लंबा टेल काउल है। बार-एंड मिरर, नई रिब्ड सीट और अलग रियर मड गार्ड जैसे डिज़ाइन एलिमेंट इसे रेगुलर मॉडल से और भी अलग बनाते हैं।

X440T में सबसे ज़्यादा ध्यान देने योग्य बदलाव इसका नया डिज़ाइन किया गया पिछला हिस्सा है। इसकी पिछली सीट अब ज़्यादा लंबी और स्लीक है, साथ ही इसमें पीछे बैठने वाले के लिए नई सीट और बड़े ग्रैब हैंडल भी हैं। हार्ले ने नए लुक के साथ रियर फेंडर में भी बदलाव किया है।

रंग

यह मोटरसाइकिल चार रंगों में उपलब्ध होगी: नीला, सफ़ेद, लाल और काला, और हर रंग में नए ‘हार्ले डेविडसन X440T’ ग्राफ़िक्स और साइड पैनल पर चेकर-स्टाइल एलिमेंट्स होंगे। आगे के हिस्से में पुराना डिज़ाइन तो है ही, साथ ही बार एंड मिरर और काले रंग के कंट फेंडर इसे एक नया रूप देते हैं।

कीमत

वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत लगभग 2.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) हो सकती है।