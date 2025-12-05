  1. हिन्दी समाचार
  Harley-Davidson X440T : हार्ले-डेविडसन X440T इस दिन होगी लांच, जानें खासियत और कीमत

हार्ले डेविडसन भारतीय बाजार में अपनी नवीनतम पेशकश, X440T, 6 दिसंबर को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस नए वेरिएंट में रेगुलर मॉडल की तुलना में कई कॉस्मेटिक बदलाव किए गए हैं।

By अनूप कुमार 
Updated Date

