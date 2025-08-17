Hartalika Teej 2025 : हरतालिका तीज व्रत रात्रि जागरण करना माना जाता है शुभ ,  कथा पाठ करने से मिलता है वरदान

Hartalika Teej 2025 : हरतालिका तीज व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। इस बार हरतालिका तीज का व्रत 26 अगस्त को रखा जाएगा। मान्यता है कि हरतालिका तीज का व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रुप में पाने के लिए किया था और सालों तक कठिन तपस्या की थी। इस व्रत में महिलाएं 24 घंटे तक बिना भोजन और पानी के रहती हैं।

व्रत के विशेष पूजन में भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की मूर्तियां बनाकर पूजा की जाती है।

हरतालिका तीज व्रत की तिथि

तृतीया तिथि प्रारंभ: 25 अगस्त, दोपहर 12:34 बजे

तृतीया तिथि समाप्त: 26 अगस्त, दोपहर 1:54 बजे

व्रत 26 अगस्त 2025 को रखा जाएगा।

इस दिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और गीत गाती हैं। इस दिन कथा पाठ करने से खूब फायदा होता है, साथ ही रात्रि जागरण किया जाता है। इस दिन नकारात्मकता को अपने जीवन से हटाने की कोशिश करें. क्रोध से बचें और किसी का भी बुरा न सोचें।