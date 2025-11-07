हसीन जहां की याचिका ने बढ़ाई मोहम्मद शमी की मुसीबत, सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर को जारी किया नोटिस

  1. हिन्दी समाचार
Updated Date 
Updated Date

Mohammed Shami-Hasin Jahan Dispute: भारतीय टीम से बाहर चल रहे स्टार तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी पत्नी हसीन जहां की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह नोटिस हसीन जहां (Hasin Jahan) के गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर जारी किया है और चार हफ्ते में नोटिस का जवाब देने का आदेश दिया गया है।

दरअसल, हसीन जहां (Hasin Jahan) ने कलकत्ता हाईकोर्ट (Calcutta High Court) के फैसले को सुप्रीम कोर्ट मे चुनौती दी है। जिसमें हाईकोर्ट ने शमी को हसीन जहां को डेढ लाख रूपये और बेटी के लिए ढ़ाई लाख रूपये गुजारा भत्ता दिए जाने का आदेश दिया था। गुजारा भत्ता बढ़ाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और क्रिकेटर मोहम्मद शमी को नोटिस जारी किया है। सुनवाई के दौरान, पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की कि अंतरिम आधार पर गुजारा भत्ता देने के लिए, शमी की पत्नी और बेटी को कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश “काफी आकर्षक” है। इस मामले में अब अगली सुनवाई चार हफ्ते बाद होगी।

हसीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका में मांग की है कि प्रतिवादी पति को निर्देश दिया जाए कि वह याचिकाकर्ता पत्नी को 7,00,000 लाख हर महीने और नाबालिग बेटी को 3,00,000 लाख रुपये हर महीने अंतरिम भरण-पोषण राशि दे। बता दें शमी ने हसीन जहां से साल 2014 में शादी की थी। जिसके बाद क्रिकेटर पर घरेलू हिंसा का आरोप लगाते हुए वह 2018 में शमी से अलग हो गई थीं, जबकि शमी ने उन पर धोखा देने का आरोप लगाया था। दोनों की एक बेटी भी है.

