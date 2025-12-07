T20 World Cup से पहले हेड कोच गौतम गंभीर ने उपकप्तान शुभमन गिल पर लिया चौकाने वाला फैसला

नई दिल्ली। आने वाले साल की शुरुआत में ही (T20 World Cup) होना है। इससे पहले भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने शुभमन गिल पर चौकाने वाला फैसला लिया है। शुभमन गिल इस समय भारतीय वनडे और टेस्ट मैच के कप्तान है। साथ ही वह टी-20 फार्मेट में उपकप्तान है। गिल साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए तीन वनडे मुकाबले से बहार थे। उनके गर्दन में चोट लगने के कारण उन्हे टीम से बाहर ​किया गया था।

बता दे कि भारत और साउफ अफ्रीका के बीच हुए पहले टेस्ट मैच में कप्तान शुभमन गिल के गर्दन में चोट लग गई थी। चोट लगने के कारण उन्हे दूसरे टेस्ट मैच से और तीन वनडे मुकाबले से बाहर रखा गया था। शनिवार को खेले गए तिसरे मुकाबले के बाद हेड कोच गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होने बताया कि शुभमन गिल फिट हो चुके है। T20 World Cup से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले जाने वाले पांच टी-20 मुकाबले के लिए उनका टीम में चयन कर लिया गया है। इस खबर से गिल के फैंस के खुशी की लहर है। वहीं हार्दिक पांड्या भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ T20I सीरीज़ से बाहर थे, उनकी भी टीम में वापसी हो गई है। पांड्या चोट के कारण पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप 2025 फाइनल और ऑस्ट्रेलिया व्हाइट-बॉल टूर से बाहर हो गए थे। वहीं सूर्यकुमार यादव टीम इंडिया की कप्तानी करेंगे। वहीं रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के खिलाफ होने वाले टी-20 मुकाबलों में टीम से बाहर कर दिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ T20I सीरीज के लिए भारत की टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), शुभमन गिल (उप-कप्तान), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दूबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), संजू सैमसन (विकेटकीपर), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा और वाशिंगटन सुंदर।