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Healthy Diet : अगर आप भी बार-बार पड़ते हैं बीमार, डाइट में शामिल करें ये 5 जरूरी चीजें

Healthy Diet : अगर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहते हैं और बार-बार बीमार पड़ने से बचना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में आज ही इन 5 चीजों को करें। आइए हर एक को विस्तार से समझते हैं।

By संतोष सिंह 
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पढ़ें :- Healthy Eating vs Crash Dieting: सही क्या है? फिटनेस का ट्रेंड और जल्दी रिजल्ट की चाह:

Healthy Diet : अगर आप अपनी इम्यूनिटी मजबूत रखना चाहते हैं और बार-बार बीमार पड़ने से बचना चाहते हैं, तो अपनी डाइट में आज ही इन 5 चीजों को करें। आइए हर एक को विस्तार से समझते हैं।

प्रोटीन युक्त भोजन

प्रोटीन शरीर के लिए बेहद जरूरी पोषक तत्व है, जो मसल्स को मजबूत बनाने, टिश्यू की मरम्मत करने और शरीर को ताकत देने में मदद करता है। यह इम्यून सिस्टम को भी मजबूत बनाता है, जिससे शरीर बीमारियों से बेहतर तरीके से लड़ पाता है। दाल, अंडा, दूध, पनीर और सोया जैसे खाद्य पदार्थ प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं।

होल ग्रेन्स

होल ग्रेन्स जैसे ओट्स, ब्राउन राइस, गेहूं, ज्वार और बाजरा फाइबर से भरपूर होते हैं। ये पाचन तंत्र को दुरुस्त रखते हैं और शरीर को धीरे-धीरे ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिससे आप लंबे समय तक एक्टिव महसूस करते हैं। साथ ही ये वजन कंट्रोल करने में भी मददगार होते हैं।

ताजे फल और सब्जियां

ताजे फल और सब्जियां विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट का खजाना होती हैं। ये शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और कई बीमारियों से बचाने में मदद करते हैं। सेब, केला, संतरा, पालक, गाजर और टमाटर जैसी चीजें रोजाना खाने से शरीर स्वस्थ और एनर्जेटिक बना रहता है।

हेल्दी फैट्स

हेल्दी फैट्स शरीर के लिए जरूरी होते हैं और ये दिमाग व दिल की सेहत को बेहतर बनाते हैं। घी, ड्राई फ्रूट्स, एवोकाडो और ऑलिव ऑयल जैसे स्रोत शरीर को ऊर्जा देते हैं और हार्मोन बैलेंस बनाए रखने में मदद करते हैं। सही मात्रा में फैट्स का सेवन शरीर के लिए फायदेमंद होता है।

पानी और अन्य फ्लूइड्स

शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है और इसके लिए पानी सबसे अहम है। इसके अलावा नारियल पानी, छाछ और जूस भी शरीर को तरलता देते हैं। ये शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकालते हैं, स्किन को ग्लोइंग बनाते हैं और थकान को कम करते हैं।
इन 5 चीजों को अपनी रोज़ की डाइट में शामिल करके आप अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बना सकते हैं और एक हेल्दी, फिट और एक्टिव जीवन जी सकते हैं।

रिपोर्ट: कौशिकी गुप्ता

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