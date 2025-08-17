मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी , 19 अगस्त तक रहेगा ऑरेंज अलर्ट,इंडिगो, अकासा एयर ने जारी की एडवाइजरी

मुंबई। इन दिनों देश के कई​ हिस्सों में मूसलाधार बरसात हो रही है। वहीं देश की बॉलीवुड के दुनिया और आर्थिक राजधानी मुंबई में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते यहां जनमानस में अफरातफरी मची हुई है। वहीं यहां बरसात को देखते हुए कई एयरलाइंस ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी कर दिया है। इंडिगो एयरलाइंस, अकासा एयर ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है, एडवाइजरी में य़ात्रियों से कहा गया है कि वे अपने फ्लाइट status पर ध्यान रखें क्योंकि मुंबई में लगातार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बताया है कि यह ऑरेंज अलर्ट मंगलवार 19 अगस्त तक रहेगा। उन्होंने बताया कि मुंबई के पालघर, ठाणे, सिंधुदुर्ग, जलगांव के लिए भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं एयरलाइंस इंडिगो ने कहा “बारिश मुंबई के बड़े हिस्से को प्रभावित कर रही है और एयरपोर्ट की ओर जाने वाली कुछ सड़कों पर पानी भर गया है और ट्रैफिक जाम है। अगर आपकी कोई फ्लाइट है, तो समय से पहले घर से निकलें और अपना प्लाइट स्टेटस हमारे ऐप या वेबसाइट पर चेक करें। गीली और फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी बरतें।”

अकासा एयर ने भी एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है, जिसमें यात्रियों से एयरपोर्ट पहुंचने के लिए अतिरिक्त समय निकालने की अपील की गई है। अकासा एयर ने कहा “मुंबई और गोवा के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण एयरपोर्ट की ओर जाने वाली सड़कों पर धीमी ट्रैफिक और भीड़भाड़ की संभावना है। आपकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि एयरपोर्ट समय पर पहुंचने के लिए अतिरिक्त यात्रा समय की योजना बनाएं।”

शनिवार से मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद मौसम विज्ञान विभाग ने शहर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, रविवार 17 अगस्त को शहर के कई हिस्सों में भारी से भी ज्यादा भारी बारिश के आसार बतायें हैं। सभी को बरसात से सावधान रहने की चेतावनी दी ।