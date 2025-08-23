Hero Xtreme 125R Single-Piece Seat Variant :  हीरो एक्सट्रीम 125R का नया सिंगल-पीस सीट वेरिएंट लॉन्च , जानें कीमत और फीचर्स

हीरो मोटोकॉर्प ने चुपचाप भारतीय बाज़ार में एक्सट्रीम 125R का नया सिंगल-सीट वर्ज़न लॉन्च कर दिया है। यह नया वर्ज़न एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम के साथ आता है। वहीं कीमत की बात करें तो इसकी कीमत ₹ 1 लाख है, जो स्प्लिट सीट ABS वर्ज़न से लगभग ₹ 2,000 ज़्यादा है। यह मोटरसाइकिल के स्पोर्टी लुक और रोड प्रेज़ेंस को कम ज़रूर करती है।

एयर-कूल्ड इंजन

यांत्रिक रूप से, कुछ भी नहीं बदला है। बाइक में 124.7 सीसी, सिंगल सिलेंडर, एयर-कूल्ड इंजन का इस्तेमाल जारी है जो 11.4 बीएचपी और 10.5 एनएम उत्पन्न करता है, और इसे पाँच-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। यही इंजन हाल ही में लॉन्च हुई ग्लैमर एक्स में भी इस्तेमाल किया गया है।

टेलीस्कोपिक फोर्क्स

इस मॉडल में आगे की तरफ टेलीस्कोपिक फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है। ब्रेकिंग पावर डिस्क ड्रम सेटअप से आती है जिसमें ABS और नॉन-ABS ट्रिम उपलब्ध हैं।

रंग

हीरो मोटोकॉर्प का दावा है कि इस मोटरसाइकिल में ऐसे रंग हैं जो जीवंत रूप के साथ युवा उपभोक्ताओं को आकर्षित करते हैं। हीरो एक्सट्रीम 125R तीन अलग-अलग रंगों में उपलब्ध है: कोबाल्ट ब्लू, फायरस्टॉर्म रेड और स्टैलियन ब्लैक।