  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. ‘Hey Tesla’ AI Voice Assistant : टेस्ला ने चीन के ईवी में ‘हे टेस्ला’ एआई वॉयस असिस्टेंट लॉन्च कर रहा अपग्रेड , जानें किससे की साझेदारी

‘Hey Tesla’ AI Voice Assistant : टेस्ला ने चीन के ईवी में ‘हे टेस्ला’ एआई वॉयस असिस्टेंट लॉन्च कर रहा अपग्रेड , जानें किससे की साझेदारी

टेस्ला ने घरेलू प्रतिस्पर्धियों की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद अपनी घटती बिक्री के आंकड़ों को पलटने के प्रयास में, विशेष रूप से चीन में मॉडल Y का एक लंबा-व्हीलबेस, तीन-पंक्ति वाला संस्करण पेश किया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

‘Hey Tesla’ AI Voice Assistant : टेस्ला ने घरेलू प्रतिस्पर्धियों की बढ़ती लोकप्रियता के बावजूद अपनी घटती बिक्री के आंकड़ों को पलटने के प्रयास में, विशेष रूप से चीन में मॉडल Y का एक लंबा-व्हीलबेस, तीन-पंक्ति वाला संस्करण पेश किया है। टेस्ला चीन में अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (ev) को अगली पीढ़ी के एआई-संचालित वॉयस असिस्टेंट के साथ अपग्रेड कर रहा है, जिसे डीपसीक और बाइटडांस के डौबाओ लार्ज लैंग्वेज मॉडल (LLM) के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है। खबरों के अनुसार, यह सिस्टम ड्राइवरों को नेविगेशन, मनोरंजन, केबिन नियंत्रण और समाचार या मौसम के रीयल-टाइम अपडेट (Real-time updates) के लिए प्राकृतिक वॉयस कमांड का उपयोग करने की अनुमति देता है। कमांड निष्पादन (command execution) के लिए संवादी एआई और डौबाओ के लिए डीपसीक को एकीकृत करके, टेस्ला का लक्ष्य एक सहज, सहज ड्राइविंग अनुभव (Effortless Driving Experience) बनाना है। यह तकनीक बाइटडांस के वोल्केनो इंजन क्लाउड प्लेटफॉर्म (Volcano Engine Cloud Platform) पर चलती

पढ़ें :- PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता की दिशा में आज का दिन अहम

टेस्ला इस दृष्टिकोण में अकेली नहीं है। इससे पहले 2025 में, बीएमडब्ल्यू ने अलीबाबा के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की थी, जिसमें चीनी बाज़ार के लिए डिज़ाइन किए गए अपने वाहनों में QWen लार्ज लैंग्वेज मॉडल को एकीकृत किया गया था। ये गठबंधन एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं: पूरी तरह से अपने स्वामित्व वाले सिस्टम पर निर्भर रहने के बजाय, वैश्विक वाहन निर्माता बाज़ार में हिस्सेदारी हासिल करने के लिए चीनी एआई नवाचार को अपना रहे हैं।

इसके विपरीत, संयुक्त राज्य अमेरिका में टेस्ला के वाहन वर्तमान में ग्रोक पर निर्भर हैं, जो एलन मस्क के एआई स्टार्टअप, XAI द्वारा विकसित एक एआई सहायक है। यह क्षेत्रीय विभेदीकरण स्थानीय तकनीकी पारिस्थितिकी प्रणालियों के आधार पर अपनी पेशकशों को अनुकूलित करने में टेस्ला की अनुकूलन क्षमता को रेखांकित करता है।

 

पढ़ें :- पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार की प्रोडक्शन लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता और हरित गतिशीलता की दिशा में आज का दिन अहम

PM Modi ने ‘ई-विटारा’ को दिखाई हरी झंडी, बोले- भारत की आत्मनिर्भरता...

'Hey Tesla' AI Voice Assistant : टेस्ला ने चीन के ईवी में 'हे टेस्ला' एआई वॉयस असिस्टेंट लॉन्च कर रहा अपग्रेड , जानें किससे की साझेदारी

'Hey Tesla' AI Voice Assistant : टेस्ला ने चीन के ईवी में...

पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार की प्रोडक्शन लाइन को दिखाएंगे हरी झंडी

पीएम मोदी कल गुजरात के हंसलपुर प्लांट में मारुति E Vitara कार...

Mahindra BE 6 Batman Edition : महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की बिक्री शुरू, 135 सेकंड में बिकीं 999 यूनिट्स

Mahindra BE 6 Batman Edition : महिंद्रा BE 6 बैटमैन एडिशन की...

Hero Xtreme 125R Single-Piece Seat Variant :  हीरो एक्सट्रीम 125R का नया सिंगल-पीस सीट वेरिएंट लॉन्च , जानें कीमत और फीचर्स

Hero Xtreme 125R Single-Piece Seat Variant :  हीरो एक्सट्रीम 125R का नया...

Hyundai Exter Pro Pack :  हुंडई की नई की एसयूवी स्पोर्टी लुक में हुई लॉन्च ,  जानें  फीचर्स और इंजन

Hyundai Exter Pro Pack :  हुंडई की नई की एसयूवी स्पोर्टी लुक...