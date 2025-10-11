हिमाचल भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के बड़े भाई रेप केस में गिरफ्तार, कांग्रेस, बोली-अब तो नारा देना पड़ेगा ‘बीजेपी से बेटी बचाओ’

शिमला। हिमाचल प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल (Himachal Pradesh BJP state president Dr. Rajiv Bindal) के भाई राम कुमार बिंदल (Ram Kumar Bindal) पर लगे दुष्कर्म के गंभीर आरोपों को लेकर प्रदेश की सियासत में जबरदस्त उबाल आ गया है। राम कुमार की गिरफ्तारी के बाद कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मंत्री राम लाल ठाकुर (Former minister Ram Lal Thakur) ने बीजेपी और बिंदल पर हमला बोला तो आज शनिवार को महिला कांग्रेस ने बीजेपी को घेरते हुए तीखा प्रहार किया है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष जैनब चंदेल (Zainab Chandel) का कहना है कि राजीव बिंदल में अगर नैतिकता है तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए. साथ ही बीजेपी की महिला नेत्रियों की चुप्पी पर भी सवाल किए हैं। वहीं, इस मामले पर अब तक बीजेपी की ओर से न कोई बयान आया है और न ही कोई प्रतिक्रिया सामने आई है।

शनिवार को शिमला में कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय राजीव भवन (Rajiv Bhawan) में महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष जैनब चंदेल (Zainab Chandel) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी ताबड़तोड़ हमले किए। जैनब चंदेल (Zainab Chandel) ने कहा कि 25 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप से पूरा प्रदेश शर्मसार हुआ है, जो पार्टी ‘बेटी बचाओ’ का नारा देती है, उसी के बड़े नेता के परिवार पर ऐसा गंभीर आरोप लगना और गिरफ्तारी होना बेहद शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि पीड़िता ने साहस दिखाया है, अब उसे न्याय मिलना चाहिए और सुरक्षा भी।

बीजेपी नेताओं से पूछे 4 सवाल

कांग्रेस प्रवक्ता जैनब चंदेल (Congress spokesperson Zainab Chandel) ने बीजेपी की महिला नेताओं पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने सवाल उठाया कि इस गंभीर घटना पर बीजेपी की नेत्रियां चुप क्यों हैं? क्या उनमें पीड़िता के लिए आवाज उठाने की हिम्मत नहीं है? जैनब चंदेल ने पूछा कि क्या बीजेपी पार्टी नेतृत्व राजीव बिंदल (Rajeev Bindal) को पद से हटाएगा या वे नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देंगे? उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अब तो नारा देना पड़ेगा ‘बीजेपी से बेटी बचाओ’।

कांग्रेस हमेशा पीड़िता के साथ

जैनब चंदेल (Zainab Chandel) ने कहा कि इस घटना से एक बार फिर से बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा बेनकाब हुआ है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी देशभर में ऐसे हाई-प्रोफाइल मामलों में बीजेपी नेताओं के नाम सामने आते रहे हैं, लेकिन पार्टी ने हमेशा आरोपियों को बचाने का प्रयास किया है लेकिन कांग्रेस हमेशा पीड़िता के साथ खड़ी रही है और इस मामले में भी पीड़िता के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। महिला कांग्रेस अध्यक्ष (Women’s Congress President) ने कहा कि इस हाई-प्रोफाइल केस में पुलिस ने कार्रवाई कर अपनी भूमिका निभाई है, अब बारी बीजेपी के नेतृत्व की जवाबदेही की है।