Himachal Thunderstorm : आधी रात को अंधड़ से सहमा हिमाचल, पेड़ उखड़े, छतें उड़ीं, 80 KM प्रति घंटे की रफ्तार से चली हवाएं

Himachal Thunderstorm : Himachal was terrified by the storm at midnight, trees were uprooted, roofs were blown away, winds blew at a speed of 80 KM per hour