  1. हिन्दी समाचार
  2. IPL
  3. IPL Playoff Predictions : आईपीएल प्लेऑफ की रेस ये दो टीमें लगभग बाहर, अगले सीजन में बदल जाएंगे कप्तान

IPL Playoff Predictions : आईपीएल प्लेऑफ की रेस ये दो टीमें लगभग बाहर, अगले सीजन में बदल जाएंगे कप्तान

IPL Playoff Predictions : आईपीएल 2026 ने अपना पहला चरण लगभग पूरा कर लिया है। जिसमें कई टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि कुछ टीमें पिछले साल के खराब प्रदर्शन को दोहरा रही हैं। इनमें शामिल हैं, मौजूदा पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान की लखनऊ सुपर जाएंट्स और 10वें पायदान की कोलकाता नाइट राइडर्स। इन दोनों टीमों के लिए अब प्लेऑफ की राह मुश्किल नजर आ रही है।

By Abhimanyu 
Updated Date

IPL Playoff Predictions : आईपीएल 2026 ने अपना पहला चरण लगभग पूरा कर लिया है। जिसमें कई टीमों का प्रदर्शन शानदार रहा है, जबकि कुछ टीमें पिछले साल के खराब प्रदर्शन को दोहरा रही हैं। इनमें शामिल हैं, मौजूदा पॉइंट्स टेबल में 9वें पायदान की लखनऊ सुपर जाएंट्स और 10वें पायदान की कोलकाता नाइट राइडर्स। इन दोनों टीमों के लिए अब प्लेऑफ की राह मुश्किल नजर आ रही है।

पढ़ें :- 'ड्रेसिंग रूम में बहुत सारे आंसू देखे जैसा 2024 में ट्रॉफी जीतने पर भी नहीं हुआ...' KKR की पहली जीत पर बोले वरुण चक्रवर्ती

दरअसल, ऋषभ पंत की अगुवाई वाली लखनऊ सुपर जाएंट्स और अजिंक्या रहाणे की कोलकाता नाइट राइडर्स ने आईपीएल के 19वें सीजन में सात-सात मैच खेल लिए हैं। इस दौरान लखनऊ को 7 मैचों में 2 मिली है और 5 बार हार का सामना करना पड़ा है। वहीं, कोलकाता को 7 में से सिर्फ एक मैच में जीत नसीब हुई और 5 में हार का मुंह देखना पड़ा है, जबकि एक मैच बारिश में धूल गया था। दोनों ही टीमें ने लीग स्टेज में 14 में से 7 मैच खेल लिए हैं। अगर इन्हें प्लेऑफ तक पहुंचना है तो बचे हुए मैचों में 6 मैच जीतने होंगे।

आईपीएल में प्लेऑफ क्वालीफिकेशन के लिए 16 अंक सुरक्षित मानें जाते हैं। जिसके लिए नेट रन रेट भी बेहतर होना चाहिए। ऐसे में लखनऊ को 16 अंकों तक पहुंचने के लिए 12 अंकों और चाहिए। इसके लिए पंत की टीम को 7 में 6 मैच जीतने होंगे। दूसरी तरफ, केकेआर के 3 अंक हैं। उनको प्लेऑफ में पहुंचने के लिए सभी मैच जीतने होंगे। जो लगभग असंभव नजर आता है।

ऋषभ पंत और अजिंक्या रहाणे की कप्तानी पर संकट

केएल राहुल के जाने के बाद एलएसजी ने 2025 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन में ऋषभ पंत को 27 करोड़ रुपये में खरीदा था, लेकिन पंत अपने प्रदर्शन से इस भारी भरकम की कीमत के साथ न्याय नहीं कर पाये। उनकी कप्तानी में एलएसजी ने 14 मैच खेले और 6 जीत व 8 हार के साथ प्लेऑफ की रेस से बाहर हो गयी। मौजूदा सीजन में टीम 7 में से 5 मैच हार चुकी है।

पढ़ें :- CSK को लगा जोरदार झटका, खलील अहमद पूरे आईपीएल सीजन के लिए बाहर

दूसरी तरफ, श्रेयस अय्यर के जाने के बाद अजिंक्या रहाणे को केकेआर का नियमित कप्तान बनाया गया। रहाणे को 2025 सीजन से पहले मेगा ऑक्शन में केकेआर ने 1.5 करोड़ रुपये में खरीदा था। उनकी कप्तानी में केकेआर को लगभग 19 मैचों में 7 जीत और 12 हार मिली है। इन दोनों कप्तानों के प्रदर्शन को देखते हुए अगले सीजन में इनसे कप्तानी छीने जाने की पूरी संभावना है।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

क्या IPL 2026 में बदलने वाली है दिल्ली की किस्मत? इस धाकड़ गेंदबाज को मि​ली खेलने की मंजूरी

क्या IPL 2026 में बदलने वाली है दिल्ली की किस्मत? इस धाकड़...

IPL Playoff Predictions : आईपीएल प्लेऑफ की रेस ये दो टीमें लगभग बाहर, अगले सीजन में बदल जाएंगे कप्तान

IPL Playoff Predictions : आईपीएल प्लेऑफ की रेस ये दो टीमें लगभग...

चेतेश्वर पुजारा बोले- अभिषेक जैसे खिलाड़ी शतक को आसान बना देते हैं

चेतेश्वर पुजारा बोले- अभिषेक जैसे खिलाड़ी शतक को आसान बना देते हैं

SRH की कप्तानी पर बड़ा सवाल: दिग्गजों का मानना, कमिंस की वापसी के बाद भी नहीं बदलना चाहिए कप्तान

SRH की कप्तानी पर बड़ा सवाल: दिग्गजों का मानना, कमिंस की वापसी...

CSK को बड़ा झटका! आयुष म्हात्रे IPL 2026 से बाहर, टीम प्रबंधन पर उठे सवाल

CSK को बड़ा झटका! आयुष म्हात्रे IPL 2026 से बाहर, टीम प्रबंधन...

चार हार के बाद मुंबई इंडियंस के हार का सिलसिला थमा, अश्वनी कुमार बोले- “यॉर्कर और स्विंग पर मेहनत रंग लाई”

चार हार के बाद मुंबई इंडियंस के हार का सिलसिला थमा, अश्वनी...