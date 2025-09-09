Bigg Boss 19: TV vs film को लेकर हिना खान लगाई फरहना भट्ट की क्लास, जाने क्यों डिलीट कर दी पोस्ट

  1. हिन्दी समाचार
बिगबॉस 19 में इन दिनो खूब जंग देखने को मिल रहा है। शो में दिन पर दिन एक से बढ़ कर एक ट्विस्ट आ रहा है। वहीं शो में टीवी बनाम फिल्म को लेकर खूब माहौल  बना हुआ है । वहीं इसमें हिना खान की एंट्री हो गयी है। बता दें की हाल हि में फरहना भट्ट ने एक्ट्रेस को  फिल्म कलाकार से कम बताया था जिसे लेकर हीना भड़क गयी हैं।फरहाना के इस बयान से हिना खान इतनी नाराज हुईं कि उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें न सिर्फ ‘लालची’ कहा, बल्कि एक खुली धमकी भी दे डाली. खैर हिना ने ये पोस्ट डिलीट भी कर दिया था लेकिन तब तक स्क्रीनशॉट वायरल हो गए थे ।

By Aakansha Upadhyay 
Updated Date

हिना खान ने फरहना को किया टार्गेट

बिग बॉस से जुड़ा अपडेट करने वाली एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने हिना खान की दोनों पोस्ट के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं।  हिना ने अपनी पहली पोस्ट में फरहाना पर सीधा हमला करते हुए लिखा, “हम किसी भी माध्यम में अच्छा और यादगार काम करना पसंद करते हैं, और हम सभी माध्यमों का बराबर सम्मान करते हैं. टीवी पर आकर खुद को फिल्म एक्टर कह कर बड़ा बताना… एक अच्छा कलाकार ये कभी नहीं करेगा. खाली बातों से सिर्फ शोर आता है. सिर्फ शोर. हैश टैग अंगूर खट्टे हैं.”

टीवी का दिल बहुत बड़ा है – हिना खान

अपनी दूसरी पोस्ट में भी हिना खान का गुस्सा और भी साफ नजर आया. उन्होंने फरहाना को करारा जवाब देते हुए लिखा, “क्या टीवी का सबसे बड़ा रियलिटी शो आयनॉक्स में टेलीकास्ट या प्रीमियर हुआ है? मेरे हिसाब से तो टीवी पर ही आता है, हैं ना? वैसे हमारे टीवी का दिल ही इतना बड़ा है कि कोई भी लालची आकर स्टार बन जाता है, उसके लिए ऊपर वाले का शुक्रिया. अब मुझसे कुछ मत बुलवाओ.” हिना का इशारा साफ तौर पर फरहाना की तरफ था। हिना ने ऐसा इसलिए कहा की हाल  हि में फरहना ने अभिषेक बजाज और अनशूर कौर को टीवी एक्टर कहते  नीचा दिखने की कोशिश की थी। एक्ट्रेस के इस बात की फैंस खूब तारीफ कर रहे हैं।

Hindi News

