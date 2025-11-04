Gopichand Hinduja : हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में निधन, लंदन में आखिरी सांस

हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद पी. हिंदुजा का लंदन के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। वह चार हिंदुजा भाइयों में दूसरे नंबर के थे। सबसे बड़े भाई श्रीचंद हिंदुजा का 2023 में निधन हो गया। अन्य दो भाई प्रकाश हिंदुजा और अशोक हिंदुजा हैं।

ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड्स के सदस्य रेंजर ने एक बयान में हार्दिक संवेदना व्यक्त की। भारतीय मूल के सांसद ने हिंदुजा को “सबसे दयालु, विनम्र और वफादार दोस्तों में से एक” बताते हुए कहा कि उनके निधन से एक युग का अंत हो गया है।

“प्रिय मित्रों, भारी मन से, मैं आपके साथ हमारे प्रिय मित्र, श्री जीपी हिंदुजा के दुखद निधन की सूचना साझा कर रहा हूँ, जो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वे अत्यंत दयालु, विनम्र और निष्ठावान मित्रों में से एक थे। उनका निधन एक युग का अंत है, क्योंकि वे वास्तव में समाज के शुभचिंतक और मार्गदर्शक थे,” रेंजर के बयान में कहा गया।