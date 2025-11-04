  1. हिन्दी समाचार
  3. Gopichand Hinduja : हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद हिंदुजा का 85 वर्ष की आयु में निधन, लंदन में आखिरी सांस

हिंदुजा समूह के अध्यक्ष गोपीचंद पी. हिंदुजा का लंदन के एक अस्पताल में निधन हो गया। वह 85 वर्ष के थे। वह चार हिंदुजा भाइयों में दूसरे नंबर के थे।

By अनूप कुमार 
