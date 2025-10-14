'उसके पिता कोई चयनकर्ता नहीं...' गंभीर ने हर्षित राणा को ट्रोल करने पर श्रीकांत को लताड़ा

Harshit Rana selection Controversy: भारत के पूर्व चयनकर्ता अध्यक्ष कृष्णमाचारी श्रीकांत ने पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए वनडे सीरीज में युवा तेज गेंदबाज हर्षित राणा के चयन पर सवाल खड़े किए थे। इस दौरान श्रीकांत ने राणा को शामिल करने पर टीम प्रबंधन की कड़ी आलोचना की थी। जिस पर भारतीय टीम के हेड कोच गौतम गंभीर ने पलटवार किया है। गंभीर ने कहा कि इसे शर्मनाक बताया है।

पीटीआई के अनुसार, 1983 के वर्ल्ड कप विजेता कृष्णमाचारी श्रीकांत की ओर से आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय वनडे टीम में तेज़ गेंदबाज़ हर्षित राणा की मौजूदगी की आलोचना पर कोच गौतम गंभीर ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा, ‘यह शर्मनाक है कि कोई अपना यूट्यूब चैनल चलाने के लिए 23 साल के लड़के को निशाना बना रहा है। अगर आप मुझे निशाना बनाना चाहते हैं, तो बनाइए। मैं इसे संभाल सकता हूं, लेकिन यूट्यूब व्यूज़ के लिए 23 साल के लड़के को ट्रोल करना शर्मनाक है। उसके पिता कोई चयनकर्ता नहीं हैं। उसने अपनी योग्यता के आधार पर क्रिकेट खेला है। इन युवाओं को निशाना मत बनाइए।’

बता दें कि श्रीकांत ने 6 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए एकदिवसीय टीम में हर्षित राणा को शामिल करने पर टीम प्रबंधन की कड़ी आलोचना की थी। श्रीकांत ने खिलाड़ियों में असुरक्षा की भावना पैदा करने का आरोप लगाया था। उन्होंने अपना ध्यान हर्षित राणा पर केंद्रित किया और कहा, “लगातार ऐसे चयन करके, वे खिलाड़ियों को ही भ्रमित कर रहे हैं। हमें भी हर दिन यह निश्चित नहीं होता कि चयन क्या होगा। अचानक यशस्वी जायसवाल टीम में आते हैं और अगले ही पल वे टीम से बाहर हो जाते हैं। टीम में केवल एक ही स्थायी सदस्य है – हर्षित राणा। कोई नहीं जानता कि वह टीम में क्यों हैं। हर समय बदलाव और काट-छांट करके, वे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास डगमगा रहे हैं।”

श्रीकांत ने अपने यूट्यूब चैनल पर कहा, “आप कुछ खिलाड़ियों को तब भी नहीं चुनते जब वे अच्छा प्रदर्शन करते हैं और दूसरों को तब भी नहीं चुनते जब वे अच्छा प्रदर्शन नहीं करते। सबसे अच्छा यही है कि आप हर्षित राणा की तरह बनें और गंभीर की लगातार हां में हां मिलाते रहें। आपको 2027 विश्व कप की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने ऐसा नहीं किया है। अगर आप हर्षित राणा और नितीश कुमार रेड्डी को संभावितों में से चुनते हैं, तो आप ट्रॉफी को अलविदा कह सकते हैं।”