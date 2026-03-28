गृहमंत्री अमित शाह ने ममता सरकार के खिलाफ जारी किया ‘आरोप पत्र’, कहा- सिर्फ बंगाल में हो रही अवैध घुसपैठ

BJP’s Charge Sheet Against the TMC : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में वोटिंग से पहले आरोप-प्रत्यारोपों का दौर जारी है। टीएमसी और भाजपा के नेता एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। इस बीच, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ ‘आरोप पत्र’ जारी किया है। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि देश की सुरक्षा के लिए पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद अहम है, क्योंकि यह एकमात्र राज्य है, जहां पर अवैध घुसपैठ की जा रही है।

कोलकाता में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने सुवेंदु अधिकारी और समिक भट्टाचार्य के साथ मिलकर, सत्ताधारी सीएम ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली टीएमसी के खिलाफ भाजपा के आरोपों की सूची जारी की। इस दौरान अमित शाह ने कहा, “जैसा कि आप सभी जानते हैं, बंगाल में चुनावों की घोषणा हो चुकी है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में, BJP कार्यकर्ता बंगाल में सरकार बनाने के लिए पूरे आत्मविश्वास के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे नेता प्रतिपक्ष, शुभेंदु अधिकारी ने भी पूरे राज्य का दौरा किया है और अव्यवस्था, अराजकता, आर्थिक गिरावट और घुसपैठ जैसे मुद्दों को उठाया है।”

गृहमंत्री ने आगे कहा, “यह चुनाव न केवल बंगाल के लिए, बल्कि पूरे देश के लिए महत्वपूर्ण है। देश की सुरक्षा इस चुनाव से जुड़ी हुई है। असम में BJP की सरकार बनने के बाद, वहां घुसपैठ में कमी आई है। अब बंगाल एक मुख्य मार्ग बना हुआ है, और यह मुद्दा राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा है। इसलिए, यह चुनाव बंगाल और भारत, दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।” टीएमसी के खिलाफ भाजपा की आरोपों की सूची पर उन्होंने कहा, “भाजपा ने TMC सरकार के खिलाफ लोगों के मुद्दों को उठाने और उन्हें बंगाल तथा देश की जनता के सामने पेश करने का फैसला किया है। हम आने वाले चुनावों में इन मुद्दों के समाधान और जवाब भी पेश करेंगे। यह प्रेस कॉन्फ्रेंस उस दस्तावेज़ पर आधारित है, जिसे हम TMC सरकार के 15 साल के शासन के खिलाफ ‘आरोप-पत्र’ (Chargesheet) कहते हैं।”

अमित शाह ने कहा, “भाजपा भले ही इसे अपना आरोप-पत्र कहे, लेकिन मेरा मानना ​​है कि यह सरकार के खिलाफ बंगाल की जनता का आरोप-पत्र है। आने वाला चुनाव डर और भरोसे के बीच चुनाव करने का चुनाव है। यह इस बात का चुनाव है कि बंगाल डर और अराजकता को चुनता है या फिर भरोसे और विकास के साथ आगे बढ़ता है।” उन्होंने कहा, “पिछले 15 सालों में डर, भ्रष्टाचार और भेदभाव की राजनीति हावी रही है। उनकी राजनीति झूठ, डर और हिंसा पर आधारित है। आम तौर पर, सरकारें जन कल्याण के कार्यों के आधार पर चुनी जाती हैं, लेकिन TMC की राजनीति डर और धमकियों पर टिकी है। भाजपा 2011 से ही इसके खिलाफ लड़ रही है, और मुझे विश्वास है कि इस बार बंगाल की जनता भाजपा को पूर्ण बहुमत देगी। यह चार्जशीट TMC सरकार के 15 सालों के कुशासन का एक लेखा-जोखा है।”