  1. हिन्दी समाचार
  2. ऑटो
  3. Honda WN7 electric motorcycle :  होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 हुई पेश ,  मिलेगी रैपिड चार्जिंग के साथ 130 किमी रेंज

Honda WN7 electric motorcycle :  होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 हुई पेश ,  मिलेगी रैपिड चार्जिंग के साथ 130 किमी रेंज

दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को ब्रांड की पहली फिक्स-बैटरी नेकेड इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में पेश किया गया है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Honda WN7 electric motorcycle : दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को ब्रांड की पहली फिक्स-बैटरी नेकेड इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में पेश किया गया है। मिलान में आयोजित EICMA 2024 में पेश EV फन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड WN7, मोटरसाइकिलों के “फन” सेगमेंट में होंडा की पहली पेशकश है।

पढ़ें :- Maruti Suzuki Victoris : मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में लॉन्च जानें वेरिएंट , फीचर्स और कीमत

रेंज
इसे एक बार चार्ज करने पर 130 किमी से अधिक की रेंज मिलती है।

फ़ास्ट चार्जर पर केवल 30 मिनट में 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है, जबकि पूरी तरह से घर पर चार्ज होने में तीन घंटे से भी कम समय लगता है।

इंजन
आउटपुट में 600cc ICE-संचालित मोटरसाइकिलों और टॉर्क में 1000cc ICE बाइक के बराबर है

पढ़ें :- योगी सरकार 2017 से 2021 तक के चालान करेगी निरस्त, वाहन मालिकों में खुशी की लहर
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Honda WN7 electric motorcycle :  होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 हुई पेश ,  मिलेगी रैपिड चार्जिंग के साथ 130 किमी रेंज

Honda WN7 electric motorcycle :  होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 हुई...

Maruti Suzuki Victoris : मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में लॉन्च जानें वेरिएंट , फीचर्स और कीमत

Maruti Suzuki Victoris : मारुति सुजुकी विक्टोरिस भारत में लॉन्च जानें वेरिएंट...

योगी सरकार 2017 से 2021 तक के चालान करेगी निरस्त, वाहन मालिकों में खुशी की लहर

योगी सरकार 2017 से 2021 तक के चालान करेगी निरस्त, वाहन मालिकों...

Royal Enfield Meteor 350 : नए अंदाज़ में आ गई रॉयल एनफील्ड मेटियोर 350, जानें शुरुआती कीमत

Royal Enfield Meteor 350 : नए अंदाज़ में आ गई रॉयल एनफील्ड...

सपा सांसद रुचि वीरा की स्कूटी पर सवारी की रील वायरल  ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने पर जानता पूछ रही हैं मैडम हेलमेट कहा हैं

सपा सांसद रुचि वीरा की स्कूटी पर सवारी की रील वायरल  ट्रैफिक...

भारतीय बाइक राइडर की यूके में चोरी हुई बाइक की जगह मिला तोहफा, भावुक होकर बोले- कभी सोचा नहीं था

भारतीय बाइक राइडर की यूके में चोरी हुई बाइक की जगह मिला...