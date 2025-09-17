Honda WN7 electric motorcycle :  होंडा की पहली इलेक्ट्रिक बाइक WN7 हुई पेश ,  मिलेगी रैपिड चार्जिंग के साथ 130 किमी रेंज

Honda WN7 electric motorcycle : दुनिया की सबसे बड़ी दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी होंडा ने WN7 इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल को ब्रांड की पहली फिक्स-बैटरी नेकेड इलेक्ट्रिक बाइक के रूप में पेश किया गया है। मिलान में आयोजित EICMA 2024 में पेश EV फन कॉन्सेप्ट पर बेस्ड WN7, मोटरसाइकिलों के “फन” सेगमेंट में होंडा की पहली पेशकश है।

रेंज

इसे एक बार चार्ज करने पर 130 किमी से अधिक की रेंज मिलती है।

फ़ास्ट चार्जर पर केवल 30 मिनट में 20 प्रतिशत से 80 प्रतिशत तक चार्ज हो सकती है, जबकि पूरी तरह से घर पर चार्ज होने में तीन घंटे से भी कम समय लगता है।

इंजन

आउटपुट में 600cc ICE-संचालित मोटरसाइकिलों और टॉर्क में 1000cc ICE बाइक के बराबर है