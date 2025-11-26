  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग , कई लोग फंसे

Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग , कई लोग फंसे

हांगकांग के उत्तरी ताई पो जिले के एक आवासीय इमारत में आग लग गई।  भीषण आग से से धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hong Kong massive fire : हांगकांग के उत्तरी ताई पो जिले के एक आवासीय इमारत में आग लग गई।  भीषण आग से से धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है। आपातकालीन सेवाएं आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष करती रहीं। अधिकारियों ने अभी तक मरने वालों की नई संख्या जारी नहीं की है और न ही यह कन्फर्म किया है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, जबकि उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं।

पढ़ें :- पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई हत्या? बहनों ने लगाया गंभीर आरोप

अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:51 बजे सूचना मिली कि ताई पो के वांग फुक कोर्ट में आग लग गई है। दोपहर 3:34 बजे इसे नंबर 4 अलार्म में अपग्रेड कर दिया गया।

हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की पहचान Wang Phuc Court के तौर पर हुई है, जिसमें आठ ब्लॉक हैं और इसमें 2,000 से ज्यादा रहने की जगहें हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कई जलते हुए टावर दिख रहे हैं।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई हत्या? बहनों ने लगाया गंभीर आरोप

पाकिस्तान की जेल में पूर्व पीएम इमरान खान की कर दी गई...

Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग , कई लोग फंसे

Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग...

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ

लखनऊ में हुआ फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोर, अमेरिका ने की तारिफ

 World Largest City : जकार्ता अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला शहर, टोक्‍यो को भी पछाड़ा , जानें टॉप 10 ल‍िस्‍ट

 World Largest City : जकार्ता अब दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला...

US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टर्की पक्षियों को किया माफ, जानें क्या है यह अनोखी परंपरा

US: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 टर्की पक्षियों को किया माफ,...

पंजाब से पाकिस्तान गेहूं जाना हुआ बंद, दो सप्ताह में दोगुनी हुई आटे की कीमत, रोटी के लिए मोहताज हो रहे है लोग

पंजाब से पाकिस्तान गेहूं जाना हुआ बंद, दो सप्ताह में दोगुनी हुई...