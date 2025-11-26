Hong Kong massive fire : हांगकांग में इमारत में लगी भीषण आग , कई लोग फंसे

Hong Kong massive fire : हांगकांग के उत्तरी ताई पो जिले के एक आवासीय इमारत में आग लग गई। भीषण आग से से धुएं का गुबार निकलता दिख रहा है। आपातकालीन सेवाएं आग पर काबू पाने के लिए संघर्ष करती रहीं। अधिकारियों ने अभी तक मरने वालों की नई संख्या जारी नहीं की है और न ही यह कन्फर्म किया है कि कितने लोग फंसे हुए हैं, जबकि उन्हें बचाने की कोशिशें जारी हैं।

अग्निशमन विभाग ने बताया कि उन्हें स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:51 बजे सूचना मिली कि ताई पो के वांग फुक कोर्ट में आग लग गई है। दोपहर 3:34 बजे इसे नंबर 4 अलार्म में अपग्रेड कर दिया गया।

हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की पहचान Wang Phuc Court के तौर पर हुई है, जिसमें आठ ब्लॉक हैं और इसमें 2,000 से ज्यादा रहने की जगहें हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कई जलते हुए टावर दिख रहे हैं।