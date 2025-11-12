Hongqi Bridge in China : उद्घाटन के चंद महीने में ही गिर गया चीन का 758 मीटर लंबा होंगकी पुल , व्यापक तकनीकी जांच शुरू

Hongqi Bridge in China : दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत (Sichuan Province) में हाल ही में उद्घाटन हुआ एक पुल भीषण भूस्खलन (Bridge landslide) के बाद ढह गया। आबा तिब्बती और कियु तुजिया स्वायत्त प्रीफेक्चर(Qiyu Tujia Autonomous Prefecture) में स्थित शुआंगजियांगकौ जलविद्युत स्टेशन (Shuangjiangkou Hydropower Station) पर बने 758 मीटर लंबा होंगकी पुल का एक हिस्सा मंगलवार दोपहर ढह गया। यह पुल मात्र चार महीने पहले ही जनता के लिए खोला गया था।

इस घटना ने चीन की तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (Infrastructure projects) की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ ही सेकंड में, पुल के नीचे की ज़मीन धंस गई, जिससे उसके खंभे झुक गए और पुल का पुल नाटकीय ढंग से नदी में गिर गया। पुल के ढहने से कई टन कंक्रीट नदी में बह गया और हवा में धूल का गुबार छा गया। इसका एक नाटकीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को 758 मीटर लंबे इस पुल को सभी प्रकार के यातायात के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि आस-पास की ढलानों और सड़कों पर दरारें पाई गई थीं, साथ ही भू-भाग के खिसकने के संकेत भी मिले थे, जो संभावित खतरे का संकेत थे।

प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि यह ढहाव भूगर्भीय अस्थिरता (collapse geological instability) और खड़ी पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन (Landslides on steep mountain slopes) के कारण हुआ। नुकसान का आकलन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन और बचाव दल घटनास्थल पर भेज दिए गए हैं।