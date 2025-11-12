  1. हिन्दी समाचार
  2. दुनिया
  3. Hongqi Bridge in China : उद्घाटन के चंद महीने में ही गिर गया चीन का 758 मीटर लंबा होंगकी पुल , व्यापक तकनीकी जांच शुरू

Hongqi Bridge in China : उद्घाटन के चंद महीने में ही गिर गया चीन का 758 मीटर लंबा होंगकी पुल , व्यापक तकनीकी जांच शुरू

दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत (Sichuan Province) में हाल ही में उद्घाटन हुआ एक पुल भीषण भूस्खलन (Bridge landslide) के बाद ढह गया।

By अनूप कुमार 
Updated Date

Hongqi Bridge in China :  दक्षिण-पश्चिम चीन के सिचुआन प्रांत (Sichuan Province) में हाल ही में उद्घाटन हुआ एक पुल भीषण भूस्खलन (Bridge landslide) के बाद ढह गया। आबा तिब्बती और कियु तुजिया स्वायत्त प्रीफेक्चर(Qiyu Tujia Autonomous Prefecture) में स्थित शुआंगजियांगकौ जलविद्युत स्टेशन (Shuangjiangkou Hydropower Station) पर बने 758 मीटर लंबा होंगकी पुल का एक हिस्सा मंगलवार दोपहर ढह गया। यह पुल मात्र चार महीने पहले ही जनता के लिए खोला गया था।

पढ़ें :- बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोलीं-भारत के प्रति मोहम्मद यूनुस की दुश्मनी बेवकूफी और आत्मघाती

इस घटना ने चीन की तेजी से बढ़ती इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं (Infrastructure projects) की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ ही सेकंड में, पुल के नीचे की ज़मीन धंस गई, जिससे उसके खंभे झुक गए और पुल का पुल नाटकीय ढंग से नदी में गिर गया। पुल के ढहने से कई टन कंक्रीट नदी में बह गया और हवा में धूल का गुबार छा गया। इसका एक नाटकीय वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

अधिकारियों ने सोमवार दोपहर को 758 मीटर लंबे इस पुल को सभी प्रकार के यातायात के लिए बंद कर दिया था, क्योंकि आस-पास की ढलानों और सड़कों पर दरारें पाई गई थीं, साथ ही भू-भाग के खिसकने के संकेत भी मिले थे, जो संभावित खतरे का संकेत थे।

प्रारंभिक आकलन से पता चलता है कि यह ढहाव भूगर्भीय अस्थिरता (collapse geological instability) और खड़ी पहाड़ी ढलानों पर भूस्खलन (Landslides on steep mountain slopes) के कारण हुआ। नुकसान का आकलन करने और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपातकालीन और बचाव दल घटनास्थल पर भेज दिए गए हैं।

पढ़ें :- मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश के अंदर आतंकी हमला माना जाएगा ‘Act of War’, क्या अब 'ऑपरेशन सिंदूर पार्ट-2?
इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

Hongqi Bridge in China : उद्घाटन के चंद महीने में ही गिर गया चीन का 758 मीटर लंबा होंगकी पुल , व्यापक तकनीकी जांच शुरू

Hongqi Bridge in China : उद्घाटन के चंद महीने में ही गिर...

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोलीं-भारत के प्रति मोहम्मद यूनुस की दुश्मनी बेवकूफी और आत्मघाती

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान, बोलीं-भारत के प्रति...

मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश के अंदर आतंकी हमला माना जाएगा ‘Act of War’, क्या अब 'ऑपरेशन सिंदूर पार्ट-2?

मोदी सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि देश के अंदर...

Video- इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के पास कार में जोरदार धमाका; अब तक 5 लोगों की मौत और कई घायल

Video- इस्लामाबाद में हाईकोर्ट के पास कार में जोरदार धमाका; अब तक...

ट्रंप का बदला मिजाज ! भारत पर टैरिफ घटाने के दिए संकेत, पीएम मोदी पर भी दिया बड़ा बयान

ट्रंप का बदला मिजाज ! भारत पर टैरिफ घटाने के दिए संकेत,...

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने दिल्ली ब्लास्ट पर जताया दुख

Delhi Blast: नेपाल की PM सुशीला कार्की और श्रीलंकाई राष्ट्रपति दिसनायके ने...