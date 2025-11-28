Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC और 200MP कैमरा के साथ Honor Magic 8 Pro ग्लोबल मार्केट में लॉन्च

Honor Magic 8 Pro Specifications: ऑनर ने ऑफिशियली अपना Honor Magic 8 Pro स्मार्टफोन ग्लोबल मार्केट में पेश कर दिया है। डिवाइस में Snapdragon 8 Elite Gen 5, 7100 mAh बैटरी, 200MP अल्ट्रा नाइट टेलीफोटो कैमरा और 6.71 इंच का OLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स हैं। आइये नए डिवाइस के स्पेसिफिकेशंस के डिटेल्स जान लेते हैं-

Honor Magic 8 Pro में 6.71 इंच का OLED डिस्प्ले है जो FHD+ स्क्रीन रिज़ॉल्यूशन, 1.07 बिलियन कलर्स, 4320Hz PWM डिमिंग, 6000 निट्स HDR पीक ब्राइटनेस और 1800 निट्स ग्लोबल पीक ब्राइटनेस देता है। डिस्प्ले HONOR NanoCrystal Shield ग्लास से प्रोटेक्टेड है। यह Snapdragon 8 Elite Gen 5 SoC द्वारा पावर्ड है जिसे Adreno 840 GPU के साथ पेयर किया गया है। यह Android 16 पर बेस्ड MagicOS 10 पर चलता है। दो स्टोरेज ऑप्शन हैं: 12GB (+12GB HONOR RAM Turbo)/512GB और 16GB (+16GB HONOR RAM Turbo)/ 1TB।

स्मार्टफोन में पीछे की तरफ 200MP अल्ट्रा नाइट टेलीफोटो कैमरा, 50MP अल्ट्रा नाइट मेन कैमरा और 50MP अल्ट्रा वाइड कैमरा है, जबकि फ्रंट में 50MP फ्रंट कैमरा और 3D डेप्थ सेंसर है। इसमें 7100 mAh की बैटरी है और यह 100W HONOR SuperCharge और 80W Wireless HONOR SuperCharge को सपोर्ट करता है।

अन्य फीचर्स में IP68/IP69/IP69K वाटर और डस्ट रेजिस्टेंस, डुअल सिम, USB टाइप-C पोर्ट, ब्लूटूथ 6.0, फिंगरप्रिंट सेंसर, HONOR सराउंड सबवूफर, HONOR AI आई कम्फर्ट डिस्प्ले, HONOR C1+RF एन्हांस्ड चिप, AiMAGE (अल्ट्रा नाइट इंजन, स्टेबिलाइजेशन इंजन, पोर्ट्रेट इंजन), मैजिक कलर, मूविंग फोटो, HONOR AI पावर मैनेजमेंट सिस्टम, डॉल्बी विजन, HDR विविड, चिप-लेवल AI डिफोकस डिस्प्ले, सर्कुलर पोलराइज्ड डिस्प्ले 2.0, डायनेमिक डिमिंग, AI सर्कैडियन नाइट डिस्प्ले, हार्डवेयर-लेवल लो ब्लू लाइट, नेचुरल टोन डिस्प्ले, मोशन सिकनेस रिलीफ, डुअल 3D बायोमेट्रिक अनलॉकिंग, डुअल 1216 स्पीकर शामिल हैं।

Honor Magic 8 Pro की उपलब्धता

Honor Magic 8 Pro सनराइज़ गोल्ड, ब्लैक और स्काई स्यान कलर ऑप्शन में आता है। 12/512GB वेरिएंट की कीमत RM4,599 और 16GB/1TB वेरिएंट की कीमत RM5,199 है। यह डिवाइस मलेशिया में प्री-ऑर्डर के लिए उपलब्ध है। प्री-ऑर्डर 27 नवंबर को शुरू हुआ था और 4 दिसंबर को खत्म होगा।

जो कस्टमर इस लेटेस्ट डिवाइस को प्री-ऑर्डर करेंगे, उन्हें RM3,090 कीमत के फ्री गिफ्ट मिल सकते हैं, जिसमें RM1,399 कीमत का Insta360 Ace Pro, सर्विस वारंटी, RM300 का इंस्टेंट रिबेट और RM294 कीमत का Google AI Pro 3 महीने का फ्री हायर एक्सेस शामिल है।