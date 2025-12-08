08 दिसंबर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नौकरी से लेकर बिजनेस में मिलेगा फायदा

08 दिसंबर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों की आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी/बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका। निवेश करने से लाभ होगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

वृषभ – आज का दिन शांत और स्थिर रहेगा। अधूरे काम पूरे होंगे। रुका धन मिलने की संभावना। परिवार में सौहार्द बने रहेंगे।

मिथुन – आज मित्र जनो का साथ मिलेगा। आज नए अवसर बनेंगे। इंटरव्यू या करियर में सफलता। आज अचानक धन लाभ हो सकता है।

कर्क – आज भावनाएं संवेदनशील रहेंगी। आज थोड़ा धैर्य रखें। खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में समझदारी रखें। पुरानी समस्या उभर सकती है।

सिंह – आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रमोशन के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। ऊर्जा बनी रहेगी।

कन्या – आज नए रिश्ते और परिचय बनेंगे। आज बिजनेस में प्रगति। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आज आपने स्वास्थ्य ध्यान रखें।

तुला – आज निर्णय लेने में स्पष्टता रहेगी। आज ऑफिस में लोग आपकी सराहना करेंगे। आज पार्टनर आप से खुश रहेंगे।

वृश्चिक – अचानक लाभ मिलेगा। आज बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज धन वृद्धि के योग। वाहन चलाते समय सावधान रहे।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। विदेशी /ऑनलाइन काम में लाभ मिल सकता हैं। आज रिश्ते मजबूत होंगे। धर्म के काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं।

मकर – उत्साह में वृद्धि। व्यापार में लाभ। आज बड़ा फायदा संभव। आज पार्टनर से सहयोग। आज लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है।

कुंभ – आज का दिन भाग्यशाली दिन। आज नए ऑफर मिलेंगे। आज आय के स्रोत बढ़ेंगे। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा।

मीन – आज आपकी कलात्मकता बढ़ेगी। रचनात्मक व्यवसाय में लाभ। आज भावनात्मक जुड़ाव मजबूत।