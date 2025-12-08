  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 08 दिसंबर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नौकरी से लेकर बिजनेस में मिलेगा फायदा

08 दिसंबर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नौकरी से लेकर बिजनेस में मिलेगा फायदा

आज का राशिफल 08 दिसम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

08 दिसंबर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों की आज नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी।

पढ़ें :- 6 दिसंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ,पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। नौकरी/बिजनेस में आगे बढ़ने का मौका। निवेश करने से लाभ होगा। रिश्तों में मिठास बढ़ेगी।

वृषभ – आज का दिन शांत और स्थिर रहेगा। अधूरे काम पूरे होंगे। रुका धन मिलने की संभावना। परिवार में सौहार्द बने रहेंगे।

मिथुन – आज मित्र जनो का साथ मिलेगा। आज नए अवसर बनेंगे। इंटरव्यू या करियर में सफलता। आज अचानक धन लाभ हो सकता है।

कर्क – आज भावनाएं संवेदनशील रहेंगी। आज थोड़ा धैर्य रखें। खर्च बढ़ सकता है। रिश्तों में समझदारी रखें। पुरानी समस्या उभर सकती है।

पढ़ें :- 03 दिसंबर 2025 का राशिफलः इन राशि के लोगों को नौकरी में प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने की है उम्मीद

सिंह – आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। प्रमोशन के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत होंगे। पार्टनर से सहयोग मिलेगा। ऊर्जा बनी रहेगी।

कन्या – आज नए रिश्ते और परिचय बनेंगे। आज बिजनेस में प्रगति। विवाह का प्रस्ताव मिल सकता है। आज आपने स्वास्थ्य ध्यान रखें।

तुला – आज निर्णय लेने में स्पष्टता रहेगी। आज ऑफिस में लोग आपकी सराहना करेंगे। आज पार्टनर आप से खुश रहेंगे।

वृश्चिक – अचानक लाभ मिलेगा। आज बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। आज धन वृद्धि के योग। वाहन चलाते समय सावधान रहे।

धनु – आज भाग्य का साथ मिलेगा। विदेशी /ऑनलाइन काम में लाभ मिल सकता हैं। आज रिश्ते मजबूत होंगे। धर्म के काम में बढ़-चढ़ कर हिस्सा ले सकते हैं।

पढ़ें :- 02 दिसंबर 2025 का राशिफलः आज पुराने रुके काम या धन का हो सकता लाभ...जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मकर – उत्साह में वृद्धि। व्यापार में लाभ। आज बड़ा फायदा संभव। आज पार्टनर से सहयोग। आज लंबी दूरी की यात्रा हो सकती है।

कुंभ – आज का दिन भाग्यशाली दिन। आज नए ऑफर मिलेंगे। आज आय के स्रोत बढ़ेंगे। स्वास्थ्य बहुत बढ़िया रहेगा।

मीन – आज आपकी कलात्मकता बढ़ेगी। रचनात्मक व्यवसाय में लाभ। आज भावनात्मक जुड़ाव मजबूत।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

08 दिसंबर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की बदलेगी किस्मत, नौकरी से लेकर बिजनेस में मिलेगा फायदा

08 दिसंबर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों की बदलेगी...

Mangal Rashi Parivartan 2025 :  ज्ञान गुण के सागर मंगल देव का राशि परिवर्तन आज , इन राशियों ​की किस्मत चमकेगी

Mangal Rashi Parivartan 2025 :  ज्ञान गुण के सागर मंगल देव का...

Kalashtami Remedies : साल की अंतिम कालाष्टमी पर करें ये उपाय, शत्रुओं से मुक्ति और धन संबंधी समस्याओं का होता है निवारण

Kalashtami Remedies : साल की अंतिम कालाष्टमी पर करें ये उपाय, शत्रुओं...

7 दिसंबर 2025 का राशिफल : तुला राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा होगा, मकर और कुंभ राशि वालों की इनकम बढ़ सकती है, जानें मेष से मीन तक राशिफल

7 दिसंबर 2025 का राशिफल : तुला राशि वालों को उम्मीद से...

Rahu Ketu Transit 2026 : साल 2026 में राहु-केतु के गोचर , जानें शुभ-अशुभ प्रभाव

Rahu Ketu Transit 2026 : साल 2026 में राहु-केतु के गोचर ,...

6 दिसंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5 राशियों को मिल सकता है धन लाभ,पढ़ें कैसा रहेगा आपका आज का दिन?

6 दिसंबर 2025 का राशिफल : शनिदेव की कृपा से इन 5...