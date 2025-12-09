  1. हिन्दी समाचार
By शिव मौर्या 
Updated Date

09 दिसंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है।

मेष – आज अपने वादों को निभाने की दिशा में एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आत्मविश्वास और ईमानदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी।

वृषभ – आज के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा मां ठीक रहेगा। आर्थिक लाभ होगा। व्यापार अच्छा चलेगा नए काम बनेंगे।पारिवारिक शांति रहेगी।

मिथुन – आज अपनी ऊर्जा और समय को सोच-समझकर बांटे, हर काम बखूबी नज़र आएगे। मित्रो का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज आपकी संवेदनशीलता संबंधों में मदद करेगी। ध्यान रखें कि भावनाओं में बह-कर फैसले न लें।

सिंह – आज का दिन उत्तम है। अचानक धन लाभ हो सकता है। नए कार्य बनेंगे। स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज आत्मविश्वास आपके पक्ष में रहेगा।

कन्या – आपकी विश्लेषण क्षमता आज काम आएगी। बड़े फैसलों से पहले सोचें-विचारें, जल्दबाज़ी न करें।

तुला – आज बातचीत से समाधान संभव है। आज खासकर रिश्तों या काम में। खुलकर महसूस करें, संवाद बनाए रखें। सारे कार्य समय पर पूर्ण होगा।

वृश्चिक – आज शायद ऐसा रास्ता मिले जो अप्रत्याशित हो लेकिन वह आपको आगे ले जाएगा। नया रुख अपनाने से न डरें। आगे बढ़े।

धनु – आज शांत और संतुलित रहना फायदेमंद रहेगा। आपकी मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन जल्दबाज़ी न करें। आज धैर्य बनाये रखे।

मकर – आज एक साफ लक्ष्य बनाएं एक-एक कदम सोच-समझकर बढ़ाएँ। विचारों में स्पष्टता से काम बनेगा। आज दिन अच्छा है।

कुंभ – आज अपने विचारों और शब्दों को सोच-समझ कर चुनें। आज आपका अंदाज़ दूसरों पर असर डालेगा। सकारात्मक बदलाव संभव।

मीन – आज अपने अंदर की मजबूती को पहचानें थोड़ा रुक कर और सोच-समझ से काम करना बेहतर रहेगा। आज आत्म-विश्वास धीरे-धीरे बढेगा।

09 दिसंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज होगी हनुमान जी की कृपा, रुके हुए काम होंगे पूरे

