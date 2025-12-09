09 दिसंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज होगी हनुमान जी की कृपा, रुके हुए काम होंगे पूरे

09 दिसंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लिए आज का दिन अच्छा है।

मेष – आज अपने वादों को निभाने की दिशा में एक छोटा कदम भी बड़ा बदलाव ला सकता है। आत्मविश्वास और ईमानदारी आपके लिए फायदेमंद रहेगी।

वृषभ – आज के दिन अच्छा है। स्वास्थ्य ठीक रहेगा मां ठीक रहेगा। आर्थिक लाभ होगा। व्यापार अच्छा चलेगा नए काम बनेंगे।पारिवारिक शांति रहेगी।

मिथुन – आज अपनी ऊर्जा और समय को सोच-समझकर बांटे, हर काम बखूबी नज़र आएगे। मित्रो का सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज आपकी संवेदनशीलता संबंधों में मदद करेगी। ध्यान रखें कि भावनाओं में बह-कर फैसले न लें।

सिंह – आज का दिन उत्तम है। अचानक धन लाभ हो सकता है। नए कार्य बनेंगे। स्वास्थ्य बेहतर होगा। आज आत्मविश्वास आपके पक्ष में रहेगा।

कन्या – आपकी विश्लेषण क्षमता आज काम आएगी। बड़े फैसलों से पहले सोचें-विचारें, जल्दबाज़ी न करें।

तुला – आज बातचीत से समाधान संभव है। आज खासकर रिश्तों या काम में। खुलकर महसूस करें, संवाद बनाए रखें। सारे कार्य समय पर पूर्ण होगा।

वृश्चिक – आज शायद ऐसा रास्ता मिले जो अप्रत्याशित हो लेकिन वह आपको आगे ले जाएगा। नया रुख अपनाने से न डरें। आगे बढ़े।

धनु – आज शांत और संतुलित रहना फायदेमंद रहेगा। आपकी मेहनत रंग ला सकती है, लेकिन जल्दबाज़ी न करें। आज धैर्य बनाये रखे।

मकर – आज एक साफ लक्ष्य बनाएं एक-एक कदम सोच-समझकर बढ़ाएँ। विचारों में स्पष्टता से काम बनेगा। आज दिन अच्छा है।

कुंभ – आज अपने विचारों और शब्दों को सोच-समझ कर चुनें। आज आपका अंदाज़ दूसरों पर असर डालेगा। सकारात्मक बदलाव संभव।

मीन – आज अपने अंदर की मजबूती को पहचानें थोड़ा रुक कर और सोच-समझ से काम करना बेहतर रहेगा। आज आत्म-विश्वास धीरे-धीरे बढेगा।