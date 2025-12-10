  1. हिन्दी समाचार
10 दिसंबर 2025 का राशिफलः नई योजनाओं को मिलेगी गति, आर्थिक लेन-देन में रहें सतर्क…जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

आज का राशिफल 10 दिसंबर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

10 दिसंबर 2025 का राशिफलः बुधवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों का आज करियर और व्यापार में अच्छा समय है।

मेष – आज आपके परिश्रम का परिणाम मिल सकता है। काम में नए अवसर बनेंगे, आत्मविश्वास ऊँचा रहेगा।

वृषभ – आज आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। पैसों के मामलों में संतुलन बनी रहेगी, साथ ही काम-काज में सफलता मिलेगी।

मिथुन – आज आपकी बातचीत व योजनाएं प्रभावशाली रहेंगी। आज कामकाज व रिश्तों में समझ-बूझ से चलें तो फल मिलेगा।

कर्क – आज पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बना रहेगा, लेकिन आर्थिक मामलों में जल्दबाजी न करें। मन को शांत रखने की कोशिश करें।

सिंह – आज करियर या व्यापार में आज अच्छा समय है। आज आर्थिक सुधार की संभावना है। प्रेम-प्रसंग में मधुरता बनी रहेगी।

कन्या – आज विश्लेषण शक्ति अच्छी रहेगी। आज कामकाज में सराहना मिलेगी। हालांकि तनाव से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

तुला – आज निजी व पेशेवर जीवन में संतुलन बनाए रखें। आर्थिक रुप से दिन अच्छा है, लेकिन थकान हो सकती है। आराम अवश्य करें।

वृश्चिक – आज रहस्यमय काम या गुप्त योजनाओं में मन लगेगा। निवेश के लिए दिन शुभ, लेकिन रिश्तों में ईर्ष्या-शक से बचें।

धनु – नई योजनाओं को गति मिलेगी। आर्थिक लेन-देन में सतर्क रहें। आज प्रेम-जीवन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

मकर – जमीन-जायदाद या निवेश से लाभ हो सकता है। आर्थिक स्थिति सुधरेगी। सार्वजनिक मामलों में सफलता मिलने के योग हैं।

कुंभ – आज व्यवसाय-कर्म में प्रगति होगी। लेकिन हर लेन-देन ध्यान से करें। आज नौकरी या व्यापार में स्थिति सामान्य रहेगी।

मीन – आज स्वभाव में मधुरता रहेगी। आज कामकाज और भावनाओं दोनों में संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

