  3. 11 दिसंबर 2025 का राशिफलः गुरुवार के दिन इन तीन राशियों की चमकेगी किस्मत, अचानक रुके काम हो जाएंगे पूरे

11 दिसंबर 2025 का राशिफलः गुरुवार के दिन इन तीन राशियों की चमकेगी किस्मत, अचानक रुके काम हो जाएंगे पूरे

आज का राशिफल 11 दिसम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

11 दिसंबर 2025 का राशिफलः गुरुवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोग आज संवाद और रिश्तों में समझदारी से काम लें।

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नए मौके मिल सकते हैं। आज काम में सफलता और भाग्यवृद्धि के योग हैं।

वृषभ – आज वित्तीय मामलों में सुधार और स्थिरता बनी रहेगी। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है।

मिथुन – आज संवाद और रिश्तों में समझदारी से काम लें। रिश्तों में तालमेल बढ़ेगा, काम में सहयोग मिलेगा।

कर्क – आज पारिवारिक जीवन में सामंजस्य और मेल-जोल अच्छा रहेगा। आज घर-परिवार का माहौल सुखद रहेगा।

सिंह – आज नौकरी या व्यवसाय के लिए दिन शुभ है। यदि निवेश या बड़े फैसले सोच रहे हैं। सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं।

कन्या – आज काम में मेहनत ज़रूरी होगी। सहकर्मियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन सेहत पर थोड़ा ध्यान दें।

तुला – आज कामकाज मिलाजुला रहेगा। आज कुछ काम सफल होंगे, पर मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। वाणी पर संयम रखें।

वृश्चिक – आज कारोबार या नौकरी में चुनौतियां आ सकती हैं। आज खर्चों और योजनाओं में सतर्क रहें।

धनु – आज आर्थिक लाभ और नौकरी-व्यवसाय में तरक्की के संकेत हैं। परिवार और सामाजिक जीवन में भी समय अच्छा है।

मकर – आज कामकाज और सामाजिक कार्यों में सफलता दिख रही है। नए विचार या योजनाएं आज फायदेमंद हो सकती हैं।

कुंभ – आज आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन खर्चों और वाणी-व्यवहार में संभल कर काम करें। आज का दिन अच्छा वीतेगा।

मीन – आज पारिवारिक सुख-शांति बनी रहेगी। आज रिश्तों में समझदारी और सहयोग से रिश्ते मजबूत होंगे।

 

