01 फरवरी 2026 का राशिफल: रविवार के दिन इन राशियों का बदलेगा भाग्य, व्यवसाय और निवेश में मिलेगा फायदा

01 जनवरी 2026 का राशिफल: रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…वृश्चिक राशि के लोग आज शरीर की आवाज़ पर ध्यान दें…

मेष – आज अपने अंदर की आंतरिक शांति और सरलता पर ध्यान दें। जल्दी निर्णय लेने से मन को शांति मिलेगी। आत्म-आवाज़ पर भरोसा रखें।

वृषभ – आज धन-संपत्ति और स्थिरता का समय है। व्यवसाय, निवेश या संपत्ति से जुड़े शुभ अवसर प्राप्त हो सकते हैं। धैर्य के साथ आगे बढ़े सफलता अवश्य मिलेगी।

मिथुन – आज भावनात्मक उलझन आज शांत होगी। अभी सब कुछ ठीक न लगे, लेकिन समय के साथ संतुलन मिलेगा। धैर्य रखें।

कर्क – आज परिवार में एकता और भावनात्मक स्थिरता का दिन है। पारिवारिक निर्णयों में सफलता मिलेगी। नई नौकरी के लिए ऑफर आ सकता है।

सिंह – आज अपने निर्णयों और अभिव्यक्ति पर भरोसा रखें। अभी नए प्रश्नों की बजाय नई शुरुआत पर ध्यान दें।

कन्या – आज निष्क्रियता से बचें। निर्णय लें, संदेश भेजें और सक्रियता से परिणाम बेहतर मिलेंगे। परिवार के लोगों का साथ मिलेगा।

तुला – आज छोटे क्षणों से सीखें और अपने ऊर्जा-प्रभाव को समझें। आज सोच-समझकर कदम उठाएँ।

वृश्चिक – आज शरीर की आवाज़ पर ध्यान दें, आराम की आवश्यकता है। विदेश से जुड़े कार्य पूर्ण होंगे। अचानक धन लाभ का योग है।

धनु – आज भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धर्म कर्म में मन लगेगा। आज रुके हुए कार्य बनेंगे। आज का दिन बहुत अच्छा है।

मकर – आज दूसरों की अपेक्षाओं से आगे अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता दें। “ना” कहना सीखें।

कुम्भ – आज का दिन अति उत्तम है। घर परिवार में शांति का माहौल रहेगा। किसी नए कार्य के लिए योजना बना सकते हैं।

मीन – आज कम शब्दों में सटीक बात कहें सरलता आपके पक्ष में है। व्यापार अच्छा चलेगा। स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक लाभ का योग है।