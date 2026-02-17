17 फरवरी 2026 का राशिफल: इन राशियों के लिए आज नया काम शुरू करने का है सही समय

17 फरवरी 2026 का राशिफल: मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…आज का दिन संतुलन, धैर्य और सोच-समझकर फैसले लेने का है। चंद्रमा की ऊर्जा टीमवर्क, प्लानिंग और भविष्य की रणनीति बनाने के लिए प्रेरित करेगी। जल्दबाज़ी से बचें और शांत मन से निर्णय लें।

मेष – आज नेटवर्किंग और लोगों से जुड़ने से लाभ मिलेगा। करियर में नए अवसर मिल सकते हैं। खर्च सोच-समझकर करें और जल्दबाज़ी में निवेश न करें।

वृषभ – आज काम में स्थिरता और सम्मान मिलेगा। बॉस या वरिष्ठ खुश रहेंगे। परिवार में शांति बनाए रखें। स्वास्थ्य के लिए आराम जरूरी है।

मिथुन – आज नई योजना, पढ़ाई या यात्रा के योग बनेंगे। बिज़नेस में नया आइडिया फायदा दे सकता है। प्रेम जीवन में ईमानदारी से बात करें।

कर्क – आर्थिक मामलों में सावधानी रखें। भावनात्मक संतुलन बनाए रखें। परिवार और रिश्तों में गहराई आएगी। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

सिंह – आज साझेदारी और रिश्तों पर ध्यान दें। जीवनसाथी या पार्टनर से सहयोग मिलेगा। करियर में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

कन्या – आज काम का दबाव रहेगा लेकिन सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य और दिनचर्या पर ध्यान दें। धन की स्थिति स्थिर रहेगी।

तुला – आज रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी। प्रेम जीवन अच्छा रहेगा। खर्च नियंत्रित रखें। आत्मविश्वास से निर्णय लें।

वृश्चिक – आज घर-परिवार पर ध्यान देने का दिन है। प्रॉपर्टी या घर से जुड़े निर्णय सोच-समझकर लें। मन थोड़ा भावुक रह सकता है।

धनु – आज छोटी यात्रा या महत्वपूर्ण बातचीत के योग हैं। करियर में नई दिशा मिलेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मकर – आज धन लाभ के योग बन सकते हैं। नई जिम्मेदारी मिलेगी। परिवार में खुशी रहेगी। खर्च और बचत का संतुलन रखें।

कुम्भ – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नया काम शुरू करने का सही समय है। लोगों से सहयोग मिलेगा और मान-सम्मान बढ़ेगा।

मीन – आज मन थोड़ा शांत और आध्यात्मिक रहेगा। आज खर्च पर नियंत्रण रखें। ध्यान-योग से लाभ मिलेगा। बड़े निर्णय सोच-समझकर लें।