  1. हिन्दी समाचार
  2. अन्य खबरें
  3. 09 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आप कर सकते हैं नई शुरुआत, आय के नए स्रोत बनेंगे…जानिए किन राशियों की बदलेगी किस्मत?

09 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आप कर सकते हैं नई शुरुआत, आय के नए स्रोत बनेंगे…जानिए किन राशियों की बदलेगी किस्मत?

आज का राशिफल 09 जनवरी 2026

By शिव मौर्या 
Updated Date

09 जनवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक है।

पढ़ें :- सर्द हवाओं के बीच उम्मीद की लौ—अनिल अग्रवाल ने जरूरतमंदों को बांटा स्नेह और कंबल

मेष – आज उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और नये विचार सफल होंगे।

वृषभ – आज क्रिएटिव सोच और धैर्य से काम करने पर आज लाभ मिल सकता है। साझेदारियों और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता संभव है।

मिथुन – आज पुराने अटके काम पूरे होंगे और सौदे-बाज़ार में सफलता मिलेगी। परिवार में समय बिताने से संतोष मिलेगा।

कर्क – आज का लाभदायक दिन है। व्यापार में फायदा, दांपत्य जीवन सुहाना और बच्चों से अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं।

पढ़ें :- तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को कहा सांप, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कि जमकर आलोचना

सिंह – आज सामाजिक कार्यों या पारिवारिक योजनाओं में सक्रिय रहेंगे। खर्चों में संयम रखें पर आम तौर पर दिन अच्छा रहेगा।

कन्या – आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और पारिवारिक शांति बनी रहेगी। योजनाओं को गुप्त रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

तुला – आज आपकी संचार कौशल और संतुलन आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। करियर, धन और रिश्तों में अच्छा परिणाम मिलेगा।

वृश्चिक – आज आपके अंदर गहन ऊर्जा और दृढ़ता रहेगी। कार्यों में सफलता, पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक परिणाम संभव हैं।

धनु – आज आप नई शुरुआत या बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं तथा प्रेम-जीवन में सकारात्मकता रहेगी।

पढ़ें :- बिहार की गरिमा पर हुआ हमला, भाजपा मंत्री के पति को बिहार ले आओ दूंगा दस लाख का ईनाम-विधायक आईपी गुप्ता

मकर – आज रुके कामों को पूरा करने का समय अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। निर्णय सोच-समझकर लें।

कुंभ – आज रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास से कार्य में प्रगति हो सकती है। परिवार और सामाजिक जीवन में संतुलन मिलेगा।

मीन – आज आपकी भावनात्मक समझ और सहयोगी व्यवहार सकारात्मक परिणाम देंगे। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें।

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

09 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आप कर सकते हैं नई शुरुआत, आय के नए स्रोत बनेंगे...जानिए किन राशियों की बदलेगी किस्मत?

09 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आप कर सकते हैं नई शुरुआत,...

सर्द हवाओं के बीच उम्मीद की लौ—अनिल अग्रवाल ने जरूरतमंदों को बांटा स्नेह और कंबल

सर्द हवाओं के बीच उम्मीद की लौ—अनिल अग्रवाल ने जरूरतमंदों को बांटा...

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को कहा सांप, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कि जमकर आलोचना

तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने भाजपा को कहा सांप, केंद्रीय मंत्री...

बिहार की गरिमा पर हुआ हमला, भाजपा मंत्री के पति को बिहार ले आओ दूंगा दस लाख का ईनाम-विधायक आईपी गुप्ता

बिहार की गरिमा पर हुआ हमला, भाजपा मंत्री के पति को बिहार...

VIDEO: इंसानियत हुई शर्मशार, महिलाएं और बच्चों पर दबंग बरसाते रहे लाठियां, किसी के सिर पर मारी लाठी तो किसी की पीठ पर

VIDEO: इंसानियत हुई शर्मशार, महिलाएं और बच्चों पर दबंग बरसाते रहे लाठियां,...

अपनी 550वीं फिल्म में काम करने जा रहे है अभिनेता अनुपम खेर, दिल्ली में शुरू होने जा रही है शूटिंग

अपनी 550वीं फिल्म में काम करने जा रहे है अभिनेता अनुपम खेर,...