09 जनवरी 2026 का राशिफल: आज आप कर सकते हैं नई शुरुआत, आय के नए स्रोत बनेंगे...जानिए किन राशियों की बदलेगी किस्मत?

09 जनवरी 2026 का राशिफल: शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…कर्क राशि के लोगों के लिए आज का दिन लाभदायक है।

मेष – आज उत्साह, आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा आपके पक्ष में रहेगी। करियर में आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे और नये विचार सफल होंगे।

वृषभ – आज क्रिएटिव सोच और धैर्य से काम करने पर आज लाभ मिल सकता है। साझेदारियों और महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता संभव है।

मिथुन – आज पुराने अटके काम पूरे होंगे और सौदे-बाज़ार में सफलता मिलेगी। परिवार में समय बिताने से संतोष मिलेगा।

कर्क – आज का लाभदायक दिन है। व्यापार में फायदा, दांपत्य जीवन सुहाना और बच्चों से अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं।

सिंह – आज सामाजिक कार्यों या पारिवारिक योजनाओं में सक्रिय रहेंगे। खर्चों में संयम रखें पर आम तौर पर दिन अच्छा रहेगा।

कन्या – आज रचनात्मक कार्यों में मन लगेगा और पारिवारिक शांति बनी रहेगी। योजनाओं को गुप्त रखना आपके लिए लाभदायक रहेगा।

तुला – आज आपकी संचार कौशल और संतुलन आपको हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगा। करियर, धन और रिश्तों में अच्छा परिणाम मिलेगा।

वृश्चिक – आज आपके अंदर गहन ऊर्जा और दृढ़ता रहेगी। कार्यों में सफलता, पारिवारिक सहयोग और सकारात्मक परिणाम संभव हैं।

धनु – आज आप नई शुरुआत या बदलाव के बारे में सोच सकते हैं। आय के नए स्रोत बन सकते हैं तथा प्रेम-जीवन में सकारात्मकता रहेगी।

मकर – आज रुके कामों को पूरा करने का समय अच्छा है। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। निर्णय सोच-समझकर लें।

कुंभ – आज रचनात्मक सोच और आत्मविश्वास से कार्य में प्रगति हो सकती है। परिवार और सामाजिक जीवन में संतुलन मिलेगा।

मीन – आज आपकी भावनात्मक समझ और सहयोगी व्यवहार सकारात्मक परिणाम देंगे। वित्तीय निर्णय सोच-समझकर लें।