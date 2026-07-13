13 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी महादेव की कृपा, पूरे होंगे सभी रुके काम

13 जुलाई 2026 का राशिफल: सोमवार के दिन कर्क राशि के लोगों का मान-सम्मान में वृद्धि होगी। आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए क्या कहते हैं आपके सितारे?

मेष – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में नए अवसर मिल सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

वृषभ – आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। रुका हुआ धन मिलने के योग हैं। दांपत्य जीवन सुखद रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। मित्रों से सहयोग मिलेगा। अनावश्यक विवाद से बचें।

कर्क – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

सिंह – आज नौकरी में पदोन्नति या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। व्यापार में लाभ होगा। परिवार के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। आज रुके हुए कार्य पूरे होंगे। यात्रा के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला – आज धैर्य और संयम बनाए रखें। निवेश सोच-समझकर करें। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है।

वृश्चिक – आज व्यापार में लाभ और नौकरी में सफलता के संकेत हैं। नए संपर्क भविष्य में लाभ देंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें।

धनु – आज मेहनत का अच्छा फल मिलेगा। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के योग हैं। परिवार में प्रसन्नता रहेगी।

मकर – आर्थिक लाभ के अवसर मिलेंगे। संपत्ति से जुड़े मामलों में सफलता मिल सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।

कुंभ – आज नई योजनाएं लाभदायक सिद्ध होंगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मित्रों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा।

मीन – आज का दिन शुभ रहेगा। धन लाभ के योग हैं। धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आज किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात लाभदायक रहेगी।