22 जून 2026 का राशिफल: आज धैर्य से काम लें, किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें...जानिए और क्या कहते हैं आपके सितारे?

22 जून 2026 का राशिफल: 22 जून, सोमवार के दिन मिथुन राशि के लोग धैर्य से काम लें। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता के योग बनेंगे। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें।

वृषभ – आज भाग्य का साथ मिलेगा। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। यात्रा के योग बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ है।

मिथुन – आज धैर्य से काम लें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं।

कर्क – आज दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ होगा। नौकरीपेशा लोगों को नई जिम्मेदारी मिल सकती है।

सिंह – आज शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। कार्यक्षेत्र में सम्मान बढ़ेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। परिश्रम का अच्छा परिणाम मिलेगा।

कन्या – आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता के योग हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

तुला – आज घर-परिवार में सुखद वातावरण रहेगा। वाहन या संपत्ति से संबंधित कार्यों में लाभ होगा। माता का सहयोग प्राप्त होगा।

वृश्चिक – आज साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। नए कार्य की शुरुआत के लिए दिन अनुकूल है।

धनु – आज आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वाणी पर संयम रखें। परिवार में किसी शुभ कार्य की योजना बन सकती है।

मकर – आज आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। करियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से मुलाकात लाभदायक रहेगी।

कुंभ – आज अनावश्यक खर्च बढ़ सकते हैं। मानसिक तनाव से बचें। आध्यात्मिक गतिविधियों में रुचि बढ़ेगी। धैर्य बनाए रखें।

मीन – आज आय के नए स्रोत बन सकते हैं। आज मित्रों का सहयोग मिलेगा। लंबे समय से रुकी हुई योजनाओं में सफलता मिलने के संकेत हैं।