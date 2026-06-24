24 जून 2026 का राशिफल: मकर, कुंभ, मिथुन और कर्क राशि के लिए आज का दिन है बेहद खास

24 जून 2026 का राशिफल: 24 जून, बुधवार के दिन कर्क राशि के लोगों के दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। वाहन चलाते समय सावधानी रखें।

वृषभ – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नौकरी और व्यापार में लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मिथुन – आज अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखें। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। वाणी पर संयम रखें।

कर्क – आज दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ मिलेगा। नए लोगों से संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध होंगे।

सिंह – आज कार्यस्थल पर आपकी प्रतिभा की प्रशंसा होगी। शत्रु पक्ष कमजोर रहेगा। स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं।

कन्या – आज संतान पक्ष से शुभ समाचार मिल सकता है। शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी।

तुला – आज घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। भूमि, भवन या वाहन से संबंधित कार्यों में सफलता मिलेगी। माता का सहयोग प्राप्त होगा।

वृश्चिक – आज पराक्रम और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। छोटे भाई-बहनों का सहयोग मिलेगा। यात्रा के योग बन सकते हैं। व्यवसाय में लाभ होगा।

धनु – आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा हो सकती है। निवेश सोच-समझकर करें।

मकर – आज आपका प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा। नए कार्यों की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा।

कुंभ – आज अनावश्यक तनाव से बचें। खर्चों में वृद्धि हो सकती है। आध्यात्मिक और धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। धैर्य बनाए रखें।

मीन – आय के नए स्रोत बन सकते हैं। मित्रों और शुभचिंतकों का सहयोग मिलेगा। व्यापार में लाभ तथा नौकरी में उन्नति के योग हैं।