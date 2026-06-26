26 जून 2026 का राशिफल: नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं...जानिए क्या कहते हैं आपके भी सितारे?

26 जून 2026 का राशिफल: 26 जून, गुरुवार के दिन मिथुन राशि के लोगों का आत्मविश्वास बढ़ेगा। आप भी जानिए आचार्य रत्नाकर तिवारी से क्या कहते हैं आपके सितारे…

मेष – आज कार्यक्षेत्र में सफलता के योग हैं। रुके हुए कार्य पूरे हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। परिवार का सहयोग मिलेगा।

वृषभ – आज धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं। नई योजनाओं पर काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

मिथुन – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। मित्रों से लाभ मिल सकता है।

कर्क – आज भावनाओं में बहकर निर्णय न लें। खर्चों पर नियंत्रण रखें। परिवार के साथ समय बिताने से मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि होगी। सरकारी कार्यों में सफलता मिल सकती है। निवेश सोच-समझकर करें।

कन्या – आज कार्यस्थल पर आपकी मेहनत की सराहना होगी। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

तुला – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नए संपर्क भविष्य में लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखद रहेगा।

वृश्चिक – आज धैर्य और संयम बनाए रखें। किसी महत्वपूर्ण कार्य में सफलता मिल सकती है। यात्रा के योग बन रहे हैं।

धनु – आज धार्मिक एवं आध्यात्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। परिवार में खुशियां रहेंगी।

मकर – आज करियर में उन्नति के संकेत हैं। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। निवेश के लिए समय अनुकूल है।

कुम्भ – आज नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। व्यापार में लाभ होगा। मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा।

मीन – आज का दिन सकारात्मक रहेगा। रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य और मनोदशा दोनों बेहतर रहेंगे।