02 मार्च 2026 का राशिफल: इन राशि के लोगों का आज कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान बढ़ेगा

02 मार्च 2026 का राशिफल: सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…मिथुन राशि के लोगों का आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

मेष – आज का दिन आपके लिए खुशियों और नई उम्मीदों वाला रहेगा। कार्य में सफलता, आय में वृद्धि और परिवार के साथ संतुलन अच्छा रहेगा।

वृषभ – आज सराहना, सम्मान व लाभ के योग हैं। आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी पर खर्चों पर नियंत्रण जरूरी है।

मिथुन – आज स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आर्थिक लाभ के संकेत हैं। पार्टनर या परिवार के साथ सुखद समय बित सकता है।

कर्क – आज घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी और सफलता के संकेत दिख रहे हैं। परिजनों के साथ तालमेल बनाए रखें।

सिंह – आज कार्य क्षेत्र में प्रभाव और सम्मान बढ़ सकता है। खर्चों पर ध्यान देते हुए योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ें।

कन्या – आज थोड़ा वाणी व व्यवहार में सावधान रहें,विवाद से बचें और समय की मांग के अनुसार कदम उठाएं।

तुला – आज धनलाभ व साझेदारी में सफलता के योग हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छे पल बित सकते हैं।

वृश्चिक – आज परिवारिक मामलों में कुछ तनाव हो सकता है, पर काम में अचानक लाभ मिलने की संभावना है। संतुलन बनाए रखें।

धनु – आज धनलाभ, सहजता और सकारात्मक व्यवहार के चलते लोग खुश रहेंगे। कार्य में व्यस्तता बनी रहेगी।

मकर – आज आय में बढ़ोतरी या साझेदारी शुरू होने के योग हैं। आज जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएं।

कुंभ – आज दोस्तों से जुड़े मामलों में थोड़ी परेशानी हो सकती है, लेकिन परिवार के साथ समय बिताना सुखद रहेगा।

मीन – आज व्यापार,धन या कार्य क्षेत्र में खुशी के समाचार मिल सकते हैं तथा रोमांटिक जीवन में मीठे पल आएंगे।