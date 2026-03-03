03 मार्च 2026 का राशिफल: पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है...जानिए आप भी क्या कहते हैं आपके सितारे?

03 मार्च 2026 का राशिफल: मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए…तुला राशि के लोगों का आज दोस्तों और नेटवर्क से लाभ होगा।

मेष – आज ऊर्जा अच्छी रहेगी। कार्यक्षेत्र में पहल करेंगे तो लाभ मिलेगा। परिवार में किसी बात पर बहस से बचें।

वृषभ – आज धन संबंधी मामलों में सावधानी रखें। निवेश सोच-समझकर करें। पुराने संपर्क से फायदा मिल सकता है।

मिथुन – आज नेटवर्किंग और बातचीत से फायदा होगा। आज मार्केटिंग या कम्युनिकेशन वाले काम में प्रगति।

कर्क – आज खर्च बढ़ सकता है। आज भावनात्मक निर्णय लेने से बचें। परिवार का सहयोग मिलेगा।

सिंह – आज आत्मविश्वास हाई रहेगा। आज सम्मान और पहचान मिल सकती है। आज अहंकार से बचें।

कन्या – आज मन थोड़ा चिंतित रह सकता है। आज स्वास्थ्य और नींद पर ध्यान दें। आध्यात्मिक कार्य लाभ देंगे।

तुला – आज दोस्तों और नेटवर्क से लाभ होगा। कोई नई योजना बन सकती है। प्रेम संबंधों में मिठास रहेगी।

वृश्चिक – आज करियर में जिम्मेदारी बढ़ेगी। वरिष्ठों से सराहना मिल सकती है। जल्दबाजी में निर्णय न लें।

धनु – आज भाग्य साथ देगा। यात्रा या नई सीख का योग हैं। आज धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी।

मकर – आज धन और साझेदारी मामलों में सतर्क रहें। आज गुप्त बात किसी से शेयर न करें।

कुंभ – आज दांपत्य और पार्टनरशिप में महत्वपूर्ण बातचीत हो सकती है। समझदारी से काम लें। समय बहुत अच्छा हैं।

मीन – आज काम का दबाव बढ़ेगा लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। आज स्वास्थ्य पर ध्यान दें, खासकर पेट।