11 नवंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, पूरे होंगे सभी रुके हुए काम

11 नवंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लिए दिन अच्छा रहेगा।

मेष – आज दिन थोड़ा मिलाजुला रहेगा। सुबह-शाम कार्य ज्यादा होंगे, गुस्सा-उक्रता पर नियंत्रण रखें।

वृषभ – आज आपके लिए दिन अच्छा रहेगा। काम में सफलता, कुछ पुराने बकाये मिलने की संभावना। घर में शांति का मौहल रहेगा।

मिथुन – आज आपको शांत रहने की जरूरत होगी। कुछ उलझन हो सकती है, बड़े फैसले टालना बेहतर।

कर्क – आज बहुत अच्छे संकेत हैं। काम तेजी से आगे बढ़ेंगे। आज घर-परिवार में शांति बनी रहेगी। मकान या जमीन का क्रय विक्रय कर सकते हैं।

सिंह – आज व्यस्तता रहेगी, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। आज सेहत पर ध्यान दें। आर्थिक लाभ होगा।

कन्या – आज भाग्य का साथ मिलेगा। रुके काम सिरे चढ़ सकते हैं। आज आत्मविश्वास बढ़ेगा।

तुला – आज का दिन शुभ संकेत मिल सकता हैं। पुराने प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकते हैं, घर-परिवार में सुख बनेगा।

वृश्चिक – आज मेहनत का फल मिलेगा। धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन खान-पान का ख्याल रखें।

धनु – आज आत्मविश्वास अच्छा रहेगा। नई कार्य की शुरुआत के लिए उपयुक्त समय है। भाग्य का साथ मिलेगा।

मकर – आज भावनात्मक रूप से हल्का दिन रहेगा। जल्दबाजी न करें, पैसों में ध्यान दें। व्यापार बहुत अच्छा चलेगा।

कुंभ – आज शुरुआत धीमी हो सकती है, लेकिन दिन के बाद बेहतर होगा। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी।

मीन – आज बहुत अच्छा दिन हो सकता है। किस्मत सहयोग कर सकती है। काम-धंधा प्रगति करेगा।