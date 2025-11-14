14 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी कृपा, व्यापार में मिलेगा मनचाहा लाभ

14 नवंबर 2025 का राशिफलः शुक्रवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, कर्क राशि के लोग आज भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे।

मेष – आज धीमी शुरुआत बेहतर रहेगी। सुबह में जल्दबाजी न करें, शांतिपूर्वक काम शुरू करें। एक अच्छा निर्णय दिन को सही दिशा देगा।

वृषभ – आज पुरानी बोझिल चीज़ें छोड़ने का समय है। पहचानें कि क्या अब काम नहीं कर रहा, और उसके स्थान पर हल्के विचार,नए विकल्प लाएँ।

मिथुन- संचार में आप आज खासी प्रभावी रहेंगे। अपने विचार संयमित व स्पष्ट रखें, नेगोशिएशन के लिए दिन अनुकूल।

कर्क – आज भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। अपनी आंतरिक स्थिति को देखें, जितना संभव हो शांति के साथ आगे बढ़ें।

सिंह – आपका आकर्षण आज बढ़ा रहेगा। नेतृत्व और रचनात्मकता के क्षेत्र में अवसर मिल सकते हैं। लेकिन दूसरों की राय को भी महत्व दें।

कन्या – आज आपका विश्लेषण चाक-चौबंद रहेगा। कार्यों में व्यवस्था व संयोजन आपका पक्ष मजबूत करेगा।

तुला – संतुलन बनाना आपके लिए आज महत्त्वपूर्ण रहेगा। आज संबंधों में सौहार्द और पेशे में टीमवर्क लाभदायक।

वृश्चिक – परिवर्तन की प्रक्रिया आज दिखाई दे सकती है। महसूस होने में अचानक नहीं लगे लेकिन ये बदलाव आपके लिए फायदेमंद होंगे।

धनु – आज आपका जिज्ञासु मन काम करेगा। नई चीजें सीखें, पर अपने ऊपर बोझ न डालें।

मकर – आज धीरे-धीरे आगे बढ़ने का दिन है। आपके धैर्य और समर्पण से अच्छे परिणाम सामने आएँगे।

कुम्भ – आज आपकी नवीन सोच मदद करेगी। नेटवर्किंग और विचारों के आदान-प्रदान से लाभ मिल सकता है।

मीन – आज आपकी अंतर्दृष्टि और संवेदनशीलता काम आएँगी। खर्च-व्यय पर नियंत्रण रखें और अपने इंट्यूशन पर भरोसा करें।