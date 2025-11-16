16 नवंबर 2025 का राशिफलः आज भाग्य पूरी तरह साथ देगा, धन लाभ और सम्मान बढ़ने के हैं योग

16 नवंबर 2025 का राशिफलः रविवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, वृषभ राशि के लोगों को आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि और मन प्रसन्न रहेगा।

मेष – आज काम में तेजी रहेगी। किसी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाज़ी न करें। पारिवारिक वातावरण शांतिपूर्ण रहेगा। धन लाभ के योग।

वृषभ – आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि और मन प्रसन्न रहेगा। प्रेम संबंध मजबूत होंगे। किसी रुके कार्य में सफलता मिलेगी।

मिथुन- आज खर्च बढ़ सकते हैं, लेकिन आय के नए स्रोत भी बनेंगे। यात्रा योग। किसी पुराने दोस्त से मुलाकात हो सकती है।

कर्क – आज काम-काज में सुधार, मान-सम्मान बढ़ेगा। वाणी में मधुरता बनाए रखें। अपने लोगों से सहयोग मिलने की संभावना।

सिंह – आज आत्मविश्वास बढ़ेगा, पर क्रोध से बचें। पार्टनर के साथ समय बिताएं। नौकरी में नए अवसर प्राप्त होने के संकेत।

कन्या – आज स्वास्थ्य का ध्यान रखें। घर-परिवार में कोई शुभ समाचार मिलेगा। धन लाभ और निवेश के लिए दिन अनुकूल।

तुला – आज रिश्तों में मिठास बढ़ेगी। कोई पुरानी इच्छा पूरी हो सकती है। आज नए काम की शुरुआत के लिए अच्छा दिन।

वृश्चिक- आज सूर्य का गोचर आपको ऊर्जा,आत्मविश्वास और सफलता देगा। रुके हुए काम तेजी से पूरे होंगे। शुभ समाचार मिल सकता है।

धनु – आज भाग्य पूरी तरह साथ देगा। शिक्षा, प्रतियोगिता और आध्यात्मिक कार्यों में लाभ। धन लाभ और सम्मान बढ़ने के योग।

मकर – आज परिवार और काम दोनों पर ध्यान दें। अनुभवी व्यक्ति की सलाह लाभ देगी। आज कोई महत्वपूर्ण निर्णय टल सकता है।

कुंभ – आज साझेदारी,व्यवसाय और रिश्तों के लिए शानदार दिन। लोगों पर आपका प्रभाव बढ़ेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।

मीन –आज दयालुता और समझदारी से हर काम बनेगा। आज मन थोड़ा भावुक रहेगा। नए अवसर मिलेंगे, स्वास्थ्य बेहतर रहेगा।