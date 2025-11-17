  1. हिन्दी समाचार
17 नवंबर 2025 का राशिफलः सोमवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, छात्रों के लिए आज रहेगा अच्छा दिन

आज का राशिफल 17 नवम्बर 2025

17 नवंबर 2025 का राशिफलः सोमवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों की नई योजनाएं सफल होंगी।

मेष – आज कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिल सकते हैं। किसी वरिष्ठ का सहयोग मिलेगा। धन लाभ संभव है। रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी।

वृषभ – आज भावनाओं पर नियंत्रण रखें। परिवार में शांति बनी रहेगी। आज आर्थिक मामलों में संभलकर कदम रखें।

मिथुन – नई योजनाएँ सफल होंगी। प्रयासों का सही परिणाम मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए दिन शुभ। प्रेम संबंध मजबूत होंगे।

कर्क – आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियाँ मिल सकती हैं, पर दोपहर बाद स्थिति सुधरेगी। दांपत्य जीवन में सुख बढ़ेगा।

सिंह – आज मान-सम्मान में वृद्धि हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या बातचीत में लाभ मिलेगा। यात्रा के योग।

कन्या – आज सुबह का समय कार्यों के लिए विशेष शुभ। धन लाभ के योग। दोपहर बाद किसी रिश्ते को लेकर निर्णय लेना पड़ सकता है।

तुला – आज चन्द्रमा आपकी राशि में प्रवेश करेगा। ऊर्जा बढ़ेगी, मन सकारात्मक रहेगा। रुके हुए काम बनेंगे।

वृश्चिक – आज का दिन शांतिपूर्ण रहेगा। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। किसी पुराने मित्र से मुलाकात संभव है।

धनु – आज लाभ और प्रगति का दिन। सामाजिक और प्रोफ़ेशनल प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आज प्रेम में मिठास।

मकर – आज अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है। घर-परिवार से सहयोग मिलेगा। निवेश सोच-समझकर करें।

कुंभ – आज भाग्य का साथ मिलेगा। नई दिशा में प्रगति के योग। आज विदेश संबंधी कार्यों में लाभ।

मीन – आज भावनात्मक रूप से संवेदनशील रहेंगे। धन खर्च अधिक हो सकता है। दोपहर बाद राहत मिलेगी।

