18 नवंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार के दिन इन राशियों पर बरसेगी कृपा, धन वृद्धि के बन रहे हैं योग

18 नवंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, सिंह राशि के लोगों को आज करियर में समर्पण की जरूरत है।

मेष – आज उत्साह से भरा दिन रहने वाला है। नए अवसर सामने आ सकते हैं विशेष रूप से करियर और प्रेम जीवन में।

वृषभ – आज का दिन विकास के अवसरों से भरा है। जिज्ञासा आपको नए रास्ते दिखा सकती है। आज खुले दिमाग से आगे बढ़ें।

मिथुन – आज वित्तीय दृष्टि से दिन ठीक-ठाक रहेगा, लेकिन योजना बनाकर चलना बेहतर होगा। स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

कर्क – आज रिश्तों में धैर्य और समझ की आवश्यकता होगी। धन संबंधी फैसलों में सावधानी बरतें।

सिंह- आज करियर में समर्पण की जरूरत है। सही दिशा में सक्रिय रहकर इसे उपलब्धियों में बदल सकते हैं।

कन्या – आज तनाव लेने से बचें। अपने विचारों को व्यवस्थित करें और छोटे-छोटे जीत का आनंद लें।

तुला- आज निर्णय लेने में अपनी आंतरिक आवाज पर भरोसा करें। प्रियजनों का सहयोग आज खास रहेगा।

वृश्चिक – आज आपके जीवन के अनेक क्षेत्र आज बेहतर बदलाव दिखा सकते हैं। व्यावहारिक होने से फायदा होगा।

धनु – आज आप अधिक केंद्रित और शांत महसूस कर सकते हैं। आज काम-धंधे में प्रगति संभव है, धन संबंधी निर्णय स्पष्ट होंगे।

मकर – आज धन वृद्धि के योग बन रहे हैं। रिश्तों में समझ-सहयोग बढ़ेगा। आप अधिक धैर्यवान महसूस करेंगे।

कुंभ – आज बदलाव आपके जीवन में आ सकते हैं। चीजों को छोड़ने या नए तरीके अपनाने का विचार आपके मन में हो सकता है।

मीन – फिटनेस पर फोकस करें। नया कुछ शुरू करने या पूरा करने का दृष्टिकोण आपको सफलता की ओर ले जा सकता है।