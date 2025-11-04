  1. हिन्दी समाचार
  2. एस्ट्रोलोजी
  3. 04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी की कृपा, बिगड़े काम आज होंगे पूरे

04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी की कृपा, बिगड़े काम आज होंगे पूरे

आज का राशिफल 04 नवम्बर 2025

By शिव मौर्या 
Updated Date

04 नवंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों की आज व्यय बढ़ने की संभावना है…

पढ़ें :- 03 नवंबर 2025 का राशिफलः आज इन राशियों के रुके हुए काम होंगे पूरे, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का मिलेगा अवसर

मेष – आज परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा, कार्यों में गति मिलेगी, अधिकारी प्रसन्न होंगे।

वृषभ – आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन वाणी व क्रोध पर नियंत्रण ज़रूरी है। नए कार्य बनेंगे।

मिथुन – आज व्यय बढ़ने की संभावना है, नए कार्य व निवेश सोच-समझ कर करें। पराक्रम में वृद्धि का समय चल रहा हैं।

कर्क- आज सेहत अच्छी रहेगी, प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है,लेकिन धन-मुद्दा सावधानी से।

पढ़ें :- 29 अक्टूबर 2025 का राशिफल : इन राशियों की खुलेगी किस्मत, धन और सफलता के बन रहे योग, जानें अपना राशिफल

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर हैं, लेकिन जमीन-संबंधी लेन-देन में सावधानी आवश्यक।

कन्या – आज का दिन मिश्रित रहेगा। स्वास्थ्य व घरेलू मतभेद पर ध्यान दें। आर्थिक लाभ होगा। समाजिक स्तर बढ़ेगा।

तुला- आज सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन वाणी व व्यवहार में संयम रखें। परिवार में कुछ तनाव संभव।

वृश्चिक – आज कारोबार-धंधे में लाभ के संकेत हैं, लेकिन प्रेम-संबंधों में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

धनु- आज किसी पुराने मित्र से मुलाक़ात हो सकती है। आज विदेश-संबंधित अवसर बन सकते हैं।

पढ़ें :- 19 अक्टूबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा, पूरे होंगे सभी बिगड़े काम

मकर- आज नौकरी-व्यवसाय में नया अवसर मिल सकता है। कोर्ट-मुकदमों में सफलता संभव।

कुंभ- आज धन उधार देने से सावधानी रखें; घर-परिवार का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है; बच्चों-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।

 

इन टॉपिक्स पर और पढ़ें:
Hindi News से जुड़े अन्य अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर फॉलो करे...

संबंधित खबरें

04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी की कृपा, बिगड़े काम आज होंगे पूरे

04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी...

Dev Deepawali 2025 : देव दीपावली के दिन धरती उतरेगा देव लोक , वरदान पाने के लिए करें ये काम

Dev Deepawali 2025 : देव दीपावली के दिन धरती उतरेगा देव लोक...

Som Pradosh Vrat 2025 : आज सोम प्रदोष पर करें ये उपाय ,  महादेव भंडार भरेंगे

Som Pradosh Vrat 2025 : आज सोम प्रदोष पर करें ये उपाय...

03 नवंबर 2025 का राशिफलः आज इन राशियों के रुके हुए काम होंगे पूरे, अपने सिद्धांतों और मूल्यों के अनुरूप निर्णय लेने का मिलेगा अवसर

03 नवंबर 2025 का राशिफलः आज इन राशियों के रुके हुए काम...

Tulsi Vivah 2025  : तुलसी विवाह आज  , ये अनुष्ठान सबके के लिए होता है शुभ , सुखी दांपत्य जीवन के लिए करें ये उपाय

Tulsi Vivah 2025  : तुलसी विवाह आज  , ये अनुष्ठान सबके के...

02 नवंबर 2025 का राशिफल : मेष, मिथुन समेत इन राशियों की चमकेगी किस्मत, देखें अपना राशिफल

02 नवंबर 2025 का राशिफल : मेष, मिथुन समेत इन राशियों की...