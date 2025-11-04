04 नवंबर 2025 का राशिफलः इन राशियों पर आज बरसेगी हनुमान जी की कृपा, बिगड़े काम आज होंगे पूरे

04 नवंबर 2025 का राशिफलः मंगलवार का राशिफल आचार्य रत्नाकर तिवारी से जानिए, मिथुन राशि के लोगों की आज व्यय बढ़ने की संभावना है…

मेष – आज परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा, कार्यों में गति मिलेगी, अधिकारी प्रसन्न होंगे।

वृषभ – आज आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, लेकिन वाणी व क्रोध पर नियंत्रण ज़रूरी है। नए कार्य बनेंगे।

मिथुन – आज व्यय बढ़ने की संभावना है, नए कार्य व निवेश सोच-समझ कर करें। पराक्रम में वृद्धि का समय चल रहा हैं।

कर्क- आज सेहत अच्छी रहेगी, प्रतियोगिताओं में सफलता मिल सकती है,लेकिन धन-मुद्दा सावधानी से।

सिंह – आज कार्यक्षेत्र में उन्नति के अवसर हैं, लेकिन जमीन-संबंधी लेन-देन में सावधानी आवश्यक।

कन्या – आज का दिन मिश्रित रहेगा। स्वास्थ्य व घरेलू मतभेद पर ध्यान दें। आर्थिक लाभ होगा। समाजिक स्तर बढ़ेगा।

तुला- आज सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन वाणी व व्यवहार में संयम रखें। परिवार में कुछ तनाव संभव।

वृश्चिक – आज कारोबार-धंधे में लाभ के संकेत हैं, लेकिन प्रेम-संबंधों में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।

धनु- आज किसी पुराने मित्र से मुलाक़ात हो सकती है। आज विदेश-संबंधित अवसर बन सकते हैं।

मकर- आज नौकरी-व्यवसाय में नया अवसर मिल सकता है। कोर्ट-मुकदमों में सफलता संभव।

कुंभ- आज धन उधार देने से सावधानी रखें; घर-परिवार का सहयोग मिलेगा।

मीन – आज आर्थिक पक्ष कमजोर हो सकता है; बच्चों-परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं।